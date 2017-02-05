В Приморье "Единая Россия" формирует антикоррупционное мышление

В рамках «Молодёжного антикоррупционного проекта» «Единой России» состоялась очередная лекция с подрастающим поколением. На этот раз площадкой для диалога Александра Щербакова с молодёжью выступил Приморский энергетический техникум. Руководитель проекта рассказал о своем видении методов и средств противодействия коррупции, а также провёл небольшой экскурс в историю борьбы со взяточничеством.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в Приморье также активно участвовали в беседе со студентами. Презентовав «Молодёжный избирательный штаб», они предложили участникам встречи обсудить способы борьбы с коррупцией в повседневной жизни. На этот счёт мнения слушателей оказались полярными — от полной конфискации имущества проворовавшегося чиновника до снисхождения и легализации.

«Нам очень важно научиться вас понимать и установить обратную связь. Мы хотим донести правильные мысли и правильные идеи», — обратился к студентам Кирилл Лагунов, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Приморье.

В диалоге выяснилось, что слушатели имеют несколько точек зрения на проблему. В ходе беседы участники диалога упомянули самые громкие коррупционные скандалы последних лет, а также особенности антикоррупционного законодательства других стран.

«Благодаря таким встречам я понимаю, что наша молодёжь хочет жить без коррупции. Ваши вопросы отражают ваше негативное отношение к подобной форме взаимодействия в обществе. Но я хочу также предостеречь вас от пустой критики и призвать к действиям, которые смогут изменить ситуацию. Это ваши идеи по борьбе с коррупцией, ваш новый взгляд на проблему», — обратился к студентам Александр Щербаков.

В партии «Единая Россия» напомнили: с начала работы «Молодёжного антикоррупционного проекта» ведётся работа по созданию специализированной учебной программы для учебных заведений Владивостока и Приморья. Объявлен конкурс среди учащихся старших классов и студентов первых курсов. Все эти инициативы направлены на достижение главной цели проекта — формирование антикоррупционного мышления у молодёжи.



