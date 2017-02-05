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Во Владивостоке открылась экспозиция Виктора Убираева "Свет облаков"

Во Владивостоке открылась экспозиция Виктора Убираева "Свет облаков"
На выставке представлено больше 40 работ мастера
только что
Культура | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Анастасия Карицкая

В музейно-выставочном комплексе ВГУЭС накануне состоялось открытие выставки приморского художника Виктора Убираева «Свет облаков», сообщает РИА «Восток-Медиа». Здесь представлено больше 40 работ, большая часть которых написана в 2016 году в «мекке приморских художников» Сидими (Безверхово).

Основная тема вернисажа заключается в стремлении художника отразить световые характеристики среды: пронизанное солнечными лучами облако, розовеющий край неба, атмосферные эффекты в разное время дня. Помимо пейзажей среди работ выставки также присутствуют и натюрморты.

Сам автор, Виктор Убираев отметил, что экспозиция получилась объёмной, поскольку за прошлый год у художника накопилось большое количество работ. Кроме того, живописец считает, что многие последние картины написаны им по-новому.

«Эта выставка стала четвёртой по счёту. Она даже, можно сказать, не моя. Только работы мои. Самое главное состоялось благодаря искусствоведу Ольге Зотовой, которая умело использует материал и создаёт прекрасные экспозиции», – поделился художник.

Легенда приморской адвокатуры Эмма Любарская является давней поклонницей творчества приморского художника.

«Любая выставка Виктора Георгиевича несёт в себе самую светлую атмосферу. Хочется отметить, что у меня есть даже небольшая коллекция работ художника и все они замечательные. Даже ягоды на его натюрмортах выглядят так, будто их можно сию же секунду сорвать с ветки», – поделилась впечатлением Эмма Любарская.

Выставка «Свет облаков» продлится до 25 февраля.  Для всех желающих вход свободный.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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