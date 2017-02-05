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"Адмирал" добился первой в своей истории победы в Омске

"Адмирал" добился первой в своей истории победы в Омске
Александр Андриевский: Мы стоим на краю пропасти
11 минут назад
Спорт | Приморский край
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Фото: hawk.ru

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» смог добыть первую в истории своего существования победу в Омске. «Моряки» обыграли местный «Авангард» со счётом 3:1 и заработали 3 очка, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Счёт матча открыли приморцы. На третьей минуте игры оборону хозяев пробил Павел Макаренко. В начале второго периода Илья Михеев сравнял счёт. Однако Михаилу Фисенко удалось вывести «Адмирал» вперёд - 2:1. Окончательный счёт в третьем периоде установил Дамир Жафяров – 3:1. 
 
Победа в Омске принесла приморцам 3 очка. Теперь «сине-белые» с 82 баллами расположились на 7 строчке турнирной таблицы востока.
В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский поздравил болельщиков с победой над сильной командой.
«Для нас плей-офф уже давным-давно начался, и каждое потерянное очко смерти подобно. Мы, можно сказать, стоим на краю пропасти, хотя сами в эту ситуацию себя загнали. Поэтому нам очень важно было выиграть. Я благодарен ребятам, всю игру сражались самоотверженно, нацелились на победу и добыли три очка», - сказал наставник приморцев.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в стартовой игре на выезде приморский хоккейный клуб «Адмирал» уступил абсолютному аутсайдеру КХЛ новокузнецкому «Металлургу». Противник за 6 секунд до финального свистка сравнял счёт и забрал победу в серии штрафных бросков. В игре с «Сибирью» подопечные Александра Андриевского «отдали» 3 очка, уступив со счётом 1:5.
Теперь «Адмирал» отправится в Ярославль, где 13 февраля сыграет с «Локомотивом». 16 февраля пройдёт игра против московского «Динамо», а завершится регулярный чемпионат для приморцев 18 февраля встречей с «Витязем» в Подольске.
 

 
 
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