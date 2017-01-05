Следователи Приморья начали проверку обстоятельств гибели пожарного

Для этого они назначили судебно-медицинское исследование

В Приморье сотрудники регионального управления СКР начали доследственную проверку обстоятельств смерти пожарного. Как писало РИА «Восток-Медиа», трагедия произошла в селе Чугуевка вечером 3 января. По первичной информации, там загорелся деревянный одноэтажный дом по адресу: улица Пионерская, 18.

Во время ликвидации пожара погиб командир отделения 44-й пожарной части 30-го отряда противопожарной службы Александр Кочетов. По данным государственного казённого учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций уточнили, это произошло в 21:32, а в 21:55 специалисты локализовали пожар.

«Во время тушения возгорания в доме на улице Пионерская в селе Чугуевка потерял сознание и умер сотрудник противопожарной службы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. Для установления причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе Следственного управления СКР по Приморскому краю.

Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Причину пожара выяснит специальная комиссия.