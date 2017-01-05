В посёлке Кавалерово водитель грузовика насмерть сбил женщину

Она переходила дорогу по зебре, которая не была освещена

Приморская полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом, которое произошло в посёлке Кавалерово. Побывавшие на месте происшествия инспекторы дорожно-патрульной службы и бригада медиков уже озвучили предварительные выводы о том, что привело к трагедии. Их сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

«Установлено, что 54-летний житель Дальнегорска – водитель грузовика «Ниссан Дизель», двигаясь в районе 296-го км автодороги Осиновка — Рудная Пристань, совершил наезд на 37-летнюю жительницу посёлка Кавалерово, переходившую проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. Среди причин возникновения аварийной ситуации сотрудники полиции назвали отсутствие уличного освещения на участке автодороги», — сообщили в ведомстве.

Женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия, прибывшим медикам оставалось только диагностировать смерть потерпевшей. Известно также, что в момент ДТП водитель грузовика был трезв. Полицейские в рамках проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия уже назначили необходимые экспертизы.