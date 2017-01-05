Приморью за год удалось на 20 % снизить уровень смертности младенцев

В Приморском крае с начала 2016 года на 20 % по сравнению с 2015-м снизилась младенческая смертность. Об этом в интервью пресс-службе региональной администрации рассказал вице-губернатор Павел Серебряков.

«Снизить показатели младенческой смертности удалось за счёт комплекса мер. Так, на территории Приморского края открыты межрайонные акушерско-гинекологические центры для обслуживания населения. Я уже говорил, о том, что в 2016 году служба материнства и детства региона получила девять реанимобилей класса «С» для транспортировки беременных, родильниц и новорождённых из межрайонных центров в медицинские организации III уровня. На это из краевого бюджета направлено более 83 миллионов рублей», — поделился он.

Павел Серебряков отметил, что в июле 2016 года в Приморье открылся краевой неонатальный центр на базе «Краевой детской клинической больницы № 1», благодаря которому врачи-специалисты могут теперь регулярно выезжать в разные районы края. Они оказывают консультативную, диагностическую и лечебную помощь. Организацию помощи новорождённым в крае высоко оценила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, посетившая этот центр.

«Новые принципы организации пренатальной диагностики и организация пренатального консилиума также привели к улучшению ранней диагностики врождённых пороков развития. Конечно же, вершина айсберга в этом направлении – наш Перинатальный центр. Ежегодно здесь внедряются новые технологии, открываются дополнительные отделения. В этом году, например, здесь подключена центральная станция мониторинга состояния пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых. Это позволяет постоянно контролировать состояние новорождённых. С момента открытия центра в нём родилось более 6 тысяч новорождённых, из них 18 % — недоношенные детки», — уточнил вице-губернатор.

В целом по Приморью в области здравоохранения стоит задача обеспечивать дальнейшие технологичность, качество, доступность и комфорт для пациента. Но первичной целью, подчеркнул Павел Серебряков, остаётся профилактика заболеваний.