Приморская полиция подсчитала годовой улов любителей "пьяной" езды

Навеселе за руль в течение 2016-го сели почти 13 тысяч водителей

Приморские дорожные полицейские подсчитали, сколько жителей региона в 2016 году попались на «пьяной» езде. Выяснилось, что 6 843 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 5 966 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а ещё 868 — управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Всего — почти 13 тысяч приморцев.

Как писало РИА «Восток-Медиа», только за первый месяц прошлого года под ответственность по статье попали 780 выпивших и отказавшихся от медосвидетельствования автовладельцев. Повторно оказались пьяными за рулём 53 нарушителя. В последующие месяцы статистику пополняли рейдовые мероприятия полицейских, регулярно завершающиеся с крупным «уловом».

«За последнюю неделю декабря сотрудники Госавтоинспекции Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 164 водителя, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении четырёх правонарушителей составлены материалы, предполагающие уголовную ответственность за повторную пьяную езду. Во Владивостоке нетрезвые водители спровоцировали четыре автоаварии, в результате которых получили травмы пять человек», — уточнили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

По закону, управление транспортным средством в состоянии опьянения и невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривают административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления автотранспортом на срок до двух лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет.