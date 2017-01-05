Приморье станет полигоном для Армейских международных игр

В этом году в Приморье пройдут всероссийские этапы «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска» — соревнований в рамках Армейских международных игр (АрМИ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова Главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова.

Тот отметил, что селекционные этапы указанных профессиональных состязаний проведут в июне на полигоне Сергеевский в Приморском крае. «Уже сейчас начались отборочные соревнования экипажей танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 на уровне воинских частей и соединений», — уточнил Олег Салюков.

Кроме того, по информации пресс-службы Восточного военного округа, в этом году на базе Тихоокеанского флота пройдут ещё два международных конкурса в рамках Армейских международных игр — «Морской десант» и «Кубок моря». Они запланированы на август.

В 2016-м международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морпехов «Морской десант» прошёл на полигоне Хмелёвка Балтийского флота. В нём кроме российских представителей участвовали сотрудники военных ведомств Казахстана, Китая, Ирана и Анголы. «Кубок моря» проходил среди экипажей надводных кораблей России, Казахстана и Узбекистана в районах акваторий Чёрного и Каспийского морей. В этом году ожидается большее число стран-участниц.

Также Сухопутные войска России планируют провести в рамках АрМИ четыре международных конкурса на территории иностранных государств. «Суворовский натиск» и «Чистое небо», по словам Олега Салюкова, пройдут в соседнем Китае, а «Мастера артиллерийского огня» и «Снайперский рубеж» планируются на полигонах Казахстана.