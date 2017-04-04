Опасные яйца могут попасть на столы приморцев

Крупную партию небезопасных яиц изъяли сотрудник Россельхознадзора и полиции на одном из владивостокских складов. Специалисты предупреждают жителей Приморья, что в преддверии Пасхи на рынке активизировались недобросовестные продавцы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инспекторы Россельхознадзора напомнили жителям края, что к выбору яиц для праздничного стола и повседневного рациона в предпасхальные дни нужно отнестись с особой серьезностью.

«На потребительском рынке активно появляются недобросовестные продавцы, которые под видом свежих яиц продают в лучшем случае, старые и не качественные яйца, в худшем - давно просроченные и опасные для здоровья», - говорится в сообщении ведомства.

Накануне приморские полицейские вместе с представителями Россельхознадза изъяли 43 тысячи яиц со склада на улице Снеговой,13д во Владивостоке. В этом же месте владелец небезопасной продукцию занимался её реализацией.

Специалисты зафиксировали отсутствие маркировки производителя с датой выработки. Кроме того, ветеринарное свидетельство было оформлено на абсолютно другую партию товара.

Инспекторы Россельхознадзора отмечают, что яйца без ветеринарных сопроводительных документов, как правило, оказываются просроченными. Специалисты завели в отношении ИП, продававшего товар, административное дело. Многотысячную партию яиц сотрудники ведомства планируют утилизировать или уничтожить.