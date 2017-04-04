Марафонец-одиночка, стартовавший в Приморье, сделает Россию "объятной"

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Спортсмен остановился в Спасске-Дальнем
9 минут назад
Туризм | Приморский край
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Фото: Евгений Глушаев

Сегодня, 4 апреля, кировчанин Евгений Глушаев совершил остановку в одном из приморских городов – Спасске-Дальнем. Молодой человек решил отдохнуть прямо на центральной площади, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Одновременно с этим стало известно, что одиночный забег Евгения длиной 12 тысяч километров теперь сопровождает микроавтобус с оператором в салоне. Он занимается публикацией роликов и прямыми трансляциями путешествия в интернет. Кроме того, марафонец обзавёлся слоганом «Сделать необъятную Россию – объятной».

«Это не просто ознакомление с периферией страны (Евгений публикует краткие исторические ремарки по каждому населенному пункту в социальных сетях), но и повод подарить объятия всем желающим», - рассказал бегун корреспонденту РИА «Восток-Медиа».

Впереди у марафонца ещё около 19 крупных городов и почти сотня населённых пунктов. РИА «Восток-Медиа» продолжит следить за приключениями кировчанина. Ранее агентство писало о том, что марафонец выбежал из столицы Приморья на своих двоих, чтобы пересечь всю Россию и добраться до Севастополя.


 

 

 
 
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