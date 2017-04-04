Гендиректор "Дальневосточной птицы" представил свою версию пожара

Пожар на птицефабрике в посёлке Заводской в Приморье оказался незначительным для владельцев предприятия. По информации, предоставленной руководством группы компаний «Дальневосточная птица» (именно этому холдингу принадлежит бройлерная птицефабрика на улице Охотничьей), сгорела не сама фабрика, а лишь неиспользуемые складские помещения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Генеральный директор предприятия Владимир Шкарупа рассказал корреспонденту редакции, что сгоревшие помещения являются заброшенным складом.

«Огонь уничтожил неликвидный реквизит – плёнки, подложки и прочее. Все помещения и предметы, сгоревшие в пожаре, к производственному процессу отношения не имеют. По предварительным оценкам причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём», - отметил Владимир Шкарупа.

Генеральный директор добавил, что сгоревшие помещения вряд ли когда-нибудь будут использоваться. Собеседник агентства также сообщил, что ни одна птица во время пожара и ликвидации его последствий не пострадала.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в минувшее воскресенье сотрудники пожарной охраны города Артём за 37 минут справились с пламенем, охватившим 1000 квадратных метров складских помещений птицефабрики "Михайловская".