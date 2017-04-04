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В Приморье свадьба в "счастливую дату" не является оберегом от развода

В Приморье свадьба в "счастливую дату" не является оберегом от развода
Почти треть семей, поженившихся в праздничный день, уже развелись
21 минуту назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Почти треть браков в Приморье, заключённых в так называемые «счастливые даты», расторгается. В крае снизилось количество несовершеннолетних мам. В прошлом году в крае родились 260 двойняшек и 10 тройняшек. Эти и другие статистические данные представили сотрудники загс, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во Владивостоке в здании краевой администрации во вторник, 4 апреля, прошла пресс-конференция сотрудников департамента загс Приморского края, приуроченная к столетнему юбилею образования управления. Во время общения с журналистами работники рассказали о создании первой электронной базы и поделились своей статистикой.

По данным департамента, заключить брачный союз во Владивосток приезжают не только жители со всего Приморья, но и нередко представители других дальневосточных регионов – Камчатки и Сахалина. В связи с этим процент заключения браков в крае повышается. То же касается и рождаемости: по данным 2016 года, во Владивостоке было зарегистрировано всего 3400 младенцев, 139 из которых – будущие граждане стран дальнего и ближнего зарубежья.

Многие молодожёны, отметили эксперты, мечтают заключить брак в особые праздничные даты, например, 8 июля, в День семьи любви и верности. Однако такая возможность выпадает не всем из-за ограниченного количества регистраций. Начальник отдела загс по Первомайскому району города Владивостока Галина Шестерикова добавила, что дата заключения брака никак не влияет на семейное счастье.

«Очень многие молодожёны считают, что если заключить брак, например, 14 февраля, то развода можно избежать.  На самом деле на числах не стоит заострять особое внимание. По личным наблюдениям, уже 30 % браков, заключённых 07.07.07, были расторгнуты», - сказала Галина Шестерикова. 


Галина Шестерикова

Помимо прочего, в департаменте заключают брак и несовершеннолетние граждане, правда, их процент очень мал. За год по таким вопросам приходят максимум 3-4 пары, которым ввиду скорого рождения ребёнка разрешают пожениться. Конечно, все эти моменты регулируются родителями брачующихся. Кроме того, за последние годы уменьшился процент несовершеннолетних матерей-одиночек. В 2013 году по краю было зарегистрировано 345 таких случаев, в 2015-м - всего 282. По последним данным, в первом квартале 2017 года во Владивостоке мамами стали 7 одиноких несовершеннолетних девушек.

За несколько последних лет во Владивостоке упала смертность и возросла рождаемость. Как отмечают сотрудники загс, за прошлый год в крае зарегистрировано рождение около 260 двойняшек и 10 тройняшек. Также увеличилось количество детей с двумя детьми. Как отметила заместитель директора департамента записи актов гражданского состояния Приморского края Татьяна Булатова, увеличению рождаемости во многом помогает существующий материнский капитал.

«В связи с появлением материнского капитала увеличилась рождаемость в крае.  Также за последние время мы наблюдаем поднятие процента рождаемости у женщин от 41 года. Во Владивостоке за прошедший год зарегистрировано 35 таких случаев, что не может не радовать», - рассказала Татьяна Булатова.

До настоящего времени единой государственной базы органов загс не существовало, поэтому каждый субъект РФ работал самостоятельно. Более того, все  акты гражданского состояния составлялись исключительно на бумажных носителях, которые хранятся в ведомстве по закону на протяжении ста лет. К сожалению, многие документы не проживают свой век и приходят в негодность, что доставляет большие проблемы не только органам  загс, но и гражданам, которые обращаются по тем или иным вопросам.

В 2016 году в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» было внесено постановление о «формировании единого государственного реестра актов гражданского состояния». С апреля 2017 года  все 7 миллионов актовых записей о приморцах будут переведены в электронную базу данных. Уже в 2019 году это нововведение позволит гражданину, который родился во Владивостоке, получить необходимые ему документы в любой точке России в короткие сроки.

В феврале РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в День святого Валентина во Владивостоке не только играли свадьбы, но и разводились. Некоторые пары специально, другие случайно, однако статистика Первомайского загса такова – 6 новоиспечённых семей и 16 заявлений о расторжении брака.


 
 
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