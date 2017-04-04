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Мост через Кроуновку начнут строить в июле

Мост через Кроуновку начнут строить в июле
Проект уже на экспертизе
9 минут назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Новый мост вместо обрушившегося на реке Кроуновка начнут строить в июле. Проектную документацию уже передают на государственную экспертизу.

Как сообщили сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, прохождение государственной экспертизы проектной документации и проверка достоверности сметной стоимости займет три месяца. После этого может быть начато строительство.

Длина нового мостового перехода с подходами по проекту составит 850 метров, самого моста – 121,2 метра. Новый мост будет шириной восемь метров, включая тротуар шириной 2,25 метра.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало об истории разрушения моста через Кроуновку в Уссурийском городском округе. Это не единственный мост, рухнувший в крае за предыдущий год. По поручению губернатора Приморья была разработана программа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 139 мостов, признанных аварийными. Они будут обновляться постепенно с учётом степени приоритетности и изношенности.

 
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