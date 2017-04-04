В Приморье ещё не скоро исчезнут стихийные свалки

Проблема мусора в Приморье остаётся одной из наиболее актуальных для жителей края. Повсеместные несанкционированные свалки, неразвитость мусороперерабатывающей отрасли – эти вопросы власти обсуждают уже много лет. Между тем какого-то очевидного прогресса в этой области пока нет. О том, как обстоит дело с хранением и утилизацией мусора в крае, разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Мусорная столица Приморья

Прежде чем говорить о проблеме свалок в Приморье, стоит разобраться в том, где в крае производят больше всего мусора. Безусловным лидером по этому показателю является Владивосток. По информации департамента природных ресурсов Приморского края, здесь каждый год производится свыше 250 000 тонн отходов. Это в разы больше, чем в других городах и районах края. Неудивительно, что проблем с несанкционированным сбросом мусора в приморской столице хватает. По данным приморского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), на территории города существует минимум 12 крупных незаконных помоек – как в черте города, так и на Русском острове. Большая часть таких свалок расположена в районе Второй речки. Только на берегу бухты Кирпичного завода эксперты ОНФ обнаружили три свалки – там долгое время складировали использованные покрышки, кирпичи, картон, рубероид, стекло.





«Все указанные мусорные залежи имеют долговременный характер и явно накапливались месяцами. Особенно тревожно то, что выявленные свалки прямо граничат с жилыми массивами, объектами социальной инфраструктуры и затрагивают прибрежную полосу, то есть несут непосредственную угрозу экологии города, жизни и здоровью граждан. Почему власти до сих пор не предприняли активных усилий по их ликвидации – непонятно, мы будем добиваться решения этой проблемы», – рассказал сопредседатель приморского штаба Народного фронта Александр Фёдоров. Активисты ОНФ привлекают к борьбе с мусором и обычных приморцев. Для этого они запустили сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок». На ней любой житель края может зафиксировать обнаруженную им свалку. На основе этих сообщений «фронтовики» намерены составлять обращения в природоохранную прокуратуру.

Местные жители или теневой бизнес?

За Владивостоком в «мусорном» рейтинге Приморья идут другие крупные города региона – Уссурийск, Находка и Артём. Отрыв от Владивостока у них приличный: ежегодный объём отходов здесь варьируется от 45 до 65 тысяч тонн. При этом именно Уссурийск заслужил славу одного из самых замусоренных городов Приморья. Тема несанкционированных свалок традиционно является одной из главных в местной повестке дня. Проблема здесь не всегда кроется не в халатной работе муниципальных служб. Зачастую в засорении своего города виноваты сами местные жители. Особенно это касается частного сектора. В итоге местным «управляйкам» даже пришлось оборудовать свои мусорные площадки электронными чипами и камерами видеонаблюдения. Однако от появления гор стройматериалов, как во Владивостоке, такие меры, конечно же, не спасут.





Эксперты считают, что главная причина появления стихийных свалок проста: вывоз мусора - это очень прибыльный бизнес. В частности, об этом рассказывал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. В программе «Бизнес-Вектор» он заявил, что такие свалки всегда имеют какого-то хозяина, и это очень серьёзно переплетается с криминальным бизнесом. Его слова косвенно подтверждает информация от правоохранительных органов. Так, в марте прокуратура Приморья сообщила об уголовном деле против бизнесмена из Находки, который занимался вывозом отходов. За два года своей нелегальной деятельности он заработал почти 16 миллионов рублей. Всего же, по информации приморской прокуратуры, в 2016 году выявили больше 1100 нарушений в сфере охраны природы. Несанкционированные свалки работники ведомства обнаружили во Владивостоке, Артёме, Находке, Уссурийске, Фокино, а также на территории 12 муниципальных районов. Стражи закона привлекли к ответственности почти 400 нарушителей природоохранного законодательства.

Коммунальные мегапроекты

Одним из важнейших средств борьбы с нелегальными свалками является наличие достаточного количества полигонов по хранению и переработке мусора. В Приморье сейчас действует 58 площадок для размещения отходов, которые соответствуют всем необходимым нормам. В тринадцати из них размещается исключительно бытовой мусор – или, говоря по-научному, «твёрдые коммунальные отходы», ТКО. В то же время в крае до сих пор остаются свалки, которые не соответствуют вообще никаким нормам. Речь идёт о советских объектах, которые создавали без каких-либо жёстких требований. По прошествии времени они разрослись до таких размеров, которые не поддаются никакому «лечению». Такие свалки можно только рекультивировать. Подобная судьба, например, постигла печально известную свалку в бухте Горностай, недалеко от Владивостока. Много лет тлеющая гора мусора отравляла воздух, море и жизнь местных жителей – пока наконец её не замуровали под бетоном и землёй.





Утилизируют отходы в полусотне различных точек. Это площадки и для переработки покрышек, и для обезвреживания аккумуляторной кислоты, и многое-многое другое. Однако их, очевидно, не хватает – ибо вопрос замусоренности Приморья неизменно поднимается в течение многих лет. Поэтому в администрации края разработали план расширения сети мусорных полигонов. В планах у краевых чиновников – постройка ещё девяти комплексов по захоронению отходов. Их хотят разместить в Лучегорске, Дальнегорске, Артёме, а также Красноармейском, Дальнереченском, Надеждинском, Хорольском, Чугуевском и Ольгинском районах Приморья. Планируется, что на этих полигонах поместят оборудование по сортировке отходов. В других частях края создадут 32 временные мусорные площадки.





Впрочем, этим мечты чиновников не ограничиваются – проекты у них действительно амбициозные. В будущем краевики хотят построить сразу пять индустриальных парков, в которых будут перерабатывать вторсырьё – бумагу, металл, стекло, пластик и так далее. Разместить их должны в Партизанском, Надеждинском, Спасском и Дальнереченском районах, а также в Дальнегорске. Впрочем, эти своеобразные мегапроекты - скорее, задумки на будущее. Для постройки таких парков требуются два условия. Первое – вторсырья надо производить столько, чтобы заинтересовать инвесторов. Второе - создать транспортные коридоры для вывоза переработанного мусора.

Проблемы, проблемы, кругом одни проблемы

Реализация данных проектов связана с очевидными трудностями. Прежде всего, это финансовый вопрос. В Приморье не хватает денег даже на реализацию социальных проектов – например, капитального ремонта домов. Так что о строительстве новых полигонов, а уж тем более – индустриальных парков, – вряд ли всерьёз заговорят в ближайшем будущем. Второй момент связан с реакцией местных жителей. Даже существующие объекты зачастую становятся причиной народного возмущения – как это случилось с мусоросжигательным заводом во Владивостоке. Дело в том, что данное предприятие находится рядом с жилыми кварталами – в частности, с новым микрорайоном Снеговая Падь. Дым от его труб, в зависимости от направления ветра, идёт в сторону домов. Жители опасаются, что вредные вещества в атмосферном воздухе превышают предельно допустимые нормы. Поэтому местные жители уже несколько месяцев добиваются закрытия или полноценной модернизации предприятия.





Власти приморской столицы жителей услышали. Вице-мэр Сергей Черкасов сообщил, что чиновники рассматривают вопрос о возможности закрытия в перспективе мусоросжигательного завода. «В ходе развития города жилые микрорайоны действительно подошли близко к заводу, который когда-то был на окраине. Кроме того, оборудование завода постепенно устаревает и требует обновления, это касается и систем экологической очистки», - пояснил он. По мнению специалистов мэрии, весь объём мусора, который сейчас поступает на мусоросжигательный завод (а это порядка 30-35 процентов всего объёма ТКО в городе), мог бы направляться на утилизацию в новый комплекс по переработке твёрдых бытовых отходов в районе улицы Холмистой. Однако сделать это можно только тогда, когда будут введены новые мощности на территории этого комплекса. Данный полигон строился ещё к саммиту АТЭС, однако завершить работу в срок рабочие не смогли. Денег на его достройку нет до сих пор.

Изменить ситуацию смогли бы экономические преференции для мусорного бизнеса. Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин считает, что властям стоит ввести особую налоговую систему для участников данного рынка. Она помогла бы стимулировать вложение средств в отрасль, привлечь инвестиции. Это в свою очередь позволило бы многим предпринимателям выйти из теневого сектора.



