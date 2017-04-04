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"Северную" пенсию могут получить даже приморцы без прописки

"Северную" пенсию могут получить даже приморцы без прописки
Достаточно будет подтвердить факт нынешнего проживания на севере
22 минуты назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В этом году повышенную пенсию с «северным» коэффициентом могут получить все пенсионеры, фактически проживающие в районах крайнего Севера или местностях, приравненных к ним. Таково нововведение Пенсионного фонда РФ. Ранее рассчитывать на  повышенную пенсию могли только пенсионеры с пропиской.

Комментируя новость, специалисты краевого департамента труда и соцразвития рассказали:

«Много таких случаев, когда люди пенсионного возраста приобретают квартиры на юге Приморья, но при этом в силу обстоятельств продолжают проживать на севере. В этом случае необходимо будет подтвердить свое фактическое пребывание в территориальном органе Пенсионного фонда», – отметили в ведомстве.

Пенсионерам, получающим выплаты с повышенным коэффициентом на банковскую карту, необходимо ежегодно подтверждать свое фактическое проживание. В случае, если осуществляется доставка пенсии на дом, ежегодное подтверждение места жительства не требуется.

Для продолжения выплаты повышенной фиксированной выплаты необходимо лично подать заявление в территориальный орган ПФР или в многофункциональный центр «Мои документы» по месту фактического проживания в северных районах Приморья. Сделать это нужно до того, как истекут 12 месяцев с месяца подачи заявления об установлении страховой пенсии либо предыдущего подтверждения места фактического проживания в районах Крайнего Севера или в местностях, приравненных к ним.

 
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