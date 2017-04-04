В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами

В Законодательном собрании Приморья прошла встреча с избранными в Общественную палату края представителями от депутатского корпуса. Председатель ЗС ПК Александр Ролик и глава комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев приветствовали накануне новоизбранных общественников.

Александр Ролик отметил важность этого общественного института. Каждый из членов Общественной палаты рассказал, кого они представляют и какие проблемы готовы поднимать в работе. Среди десяти человек – врач, бизнесмены, ветераны боевых действий, многодетная мать и правозащитница, а также спортсмены.





«Законодательное собрание на своём заседании утвердило 10 членов Общественной палаты в соответствии с краевым законом. На каждое место претендовало больше трёх человек. Голосование рейтинговое, все показали себя достойными кандидатами с большим опытом работы. Вы – достойные представители нашей общественности. У каждого есть опыт, понимание, чем он будет заниматься в Общественной палате, а мы вам будем помогать, – отметил Александр Ролик. – Основная задача Общественной палаты – обеспечивать связь общественности с органами власти с одной стороны, а с другой стороны – контроль за работой органов власти всех уровней, включая местное самоуправление. У нас большое поле для совместной работы».





Юлия Пак, председатель общественного совета предпринимателей Приморья отметила следующие актуальные направления: «Я сейчас провожу общественную работу по развитию малого и среднего предпринимательства. У нашей организации есть ресурс мониторинга среза проблем, которые существуют у предпринимателей на местах, влияющие на условия ведения бизнеса в Приморском крае. Думаю, что именно в Общественной палате можно внедрить наш опыт, возможности и инструменты».

Алексей Сузанский, председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» признался: «Это осознанный шаг, шёл к этому, стремился. Поддерживаю активную жизненную позицию, за мной – члены нашей организации, ветераны боевых действия и их семьи, которые выдвинули, поддерживают, верят в меня. Этот контингент должен иметь свои права, льготы. У Общественной палаты есть рычаг, для того, чтобы воздействовать на ситуацию. Все вместе мы представляем определенную силу. Будем работать для разрешения действительно наболевших проблем».





Валерий Яшин, председатель краевого Совета ветеранов органов внутренних дел Приморского края – человек, за плечами которого партийная, руководящая работа, служба в органах внутренних дел, командировки в Афганистан, Чечню. «Я представляю 17 тысяч ветеранов органов внутренних дел. Задач стоит много. Это и социальные вопросы, и возможность использования нашего потенциала ветеранов в патриотическом воспитании, охране общественного порядка, раскрытии преступлений, – уверен Валерий Яшин. – Одно из направлений, которое активно развивается в Приморья – добровольные народные дружины, куда входит уже 1600 человек, значительное количество из которых – именно бывшие сотрудники органов внутренних дел. В прошлом году 470 преступлений раскрыто в крае именно силами народных дружинников».





Председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев сказал следующие напутственные слова: «Представительство в Общественной палате разных категорий людей даёт возможность услышать мнения всех слоёв. Они работают на общественных началах, за ними стоят интересы большого количества людей. Главная задача – защита интересов людей. Необходимо вести работу через этот институт так, чтобы власть делала правильные и полезные для общества шаги».

Накануне председатель Законодательного собрания Александр Ролик вместе с губернатором края принял участие в итоговом заседании первого состава Общественной палаты Приморья, которая работает с февраля 2014 года.





Александр Ролик отметил: «Работа Общественной палаты в Приморье показала, что её создание – не дань времени, а необходимость. Необходимость участия лучших представителей гражданского общества в делах края, необходимость упрочения связи между властью и обществом, необходимость жёсткого народного контроля в жизненно важных сферах нашей жизни. Так, одним из главных направлений деятельности Общественной палаты стал общественный контроль над ценами на жизненно-важные лекарственные средства, транспортными тарифами и тарифами ЖКХ».

Спикер приморского парламента констатировал, что Общественная палата, как главный орган общественности Приморья наряду с законодательной и исполнительной властью становится ещё одной важной опорой, при которой система управления краем обретет большую устойчивость в народе. Во многом благодаря этому гражданское общество в Приморском крае развивается, причем не только во Владивостоке, но и в самых отдалённых районах края.

«За период деятельности первого состава Общественной палаты вы смогли сделать немало полезного и нужного для нашего родного Приморья и его жителей. Большое вам за это спасибо!» – поблагодарил членов первой Общественной палаты края Александр Ролик.

Список членов Общественной палаты второго созыва от ЗС ПК

Виталий Веркеенко(«Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье»);

Александр Кирилюк(общественная организация «Федерация бильярдного спорта Приморского края»);

Павел Курманов (некоммерческий фонд ветеранов разведки, контрразведки и дипломатической службы за духовное возрождение Отечества «Честь и достоинство»);

Юлия Пак(общественная организация «Союз предпринимателей Приморского края «Южноприморский»);

Валерий Рябов(Приморская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруж`нных сил, правоохранительных органов);

Алексей Сузанский(общественная организация социальной поддержки и защиты ветеранов боевых действий «Контингент»);

Любовь Терендина(Приморское краевое отделение jбщероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз – Надежда России»);

Андрей Черных(федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Приморского края);

Евгений Шестопалов(Институт вертеброневрологии и мануальной медицины);

Валерий Яшин(Приморская региональная общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации).











