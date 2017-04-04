В Приморье продолжают выплачивать "губернаторскую" тысячу

В Приморском крае продолжается выплата единовременной социальной помощи пенсионерам. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что размер этой выплаты – тысяча рублей, получить её пенсионеры могут один раз в год. Выдача рассредоточена по месяцам для разных районов. В апреле «губернаторскую тысячу» получат жители Артёма, Большого Камня, Фокино, Шкотовского, Кировского, Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Ханкайского, Хасанского и Хорольского районов.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, в апреле краевой бюджет выделил на доплату пенсионерам 117 миллионов рублей. При этом более 75 миллионов рублей направлено в почтовые, остальные – в банковские организации. Это подтверждает, что по-прежнему большинство пенсионеров в селах предпочитают получать выплату на почте или на дому из рук почтальона, вместе с пенсией.

Для получения единовременной выплаты не требуется заявлений. Лишь тем, кто стал пенсионером в конце 2016 года или недавно сменил место жительства и оформляет пенсию в другом районе, необходимо заявительно проинформировать об этом департамент труда и соцразвития края. Заявление на получение губернаторской тысячи потребуется и от граждан, получающих пенсии по линии силовых структур.

Согласно графику в мае дополнительную поддержку получат пенсионеры Арсеньева, Находки Спасска-Дальнего, Уссурийска, Партизанска Партизанского района, а также Анучинского, Пограничного, Пожарского, Черниговского и Яковлевского районов.

Во всех районах Владивостока выплата губернаторской тысячи пройдет в июне. По подсчетам специалистов прибавку к пенсии в одну тысячу рублей получат более 167 тысяч жителей краевого центра.