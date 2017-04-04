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Приморцы осудили девушку, которой теракт "испортил день рождения"

Приморцы осудили девушку, которой теракт "испортил день рождения"
Трагедия в питерском метро сплотила россиян
только что
Общество | Приморский край
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Фото: Евгений Кузьмин, instagram, pixabay.com

Жители Приморского края со всей страной скорбят по погибшим во время питерского теракта. Трагическое происшествие сплотило граждан, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Трагедию, случившуюся 3 апреля в Санкт-Петербурге в метро, обсуждают все россияне. Приморцы не остались в стороне. Многочисленные публикации, слова поддержки и соболезнования появились в виртуальном пространстве. Посты сопровождаются хештегами #питермыстобой #питердержись #питервладивостоксвами #питернадожить.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» пообщался с уроженкой Владивостока, сейчас проживающей в Санкт-Петербурге. Анастасия Ефремова рассказала, что в момент взрыва была на работе. «Я дважды в день бываю на этой станции. Когда всё случилось, мне позвонил папа и сказал, что произошло. Сразу попыталась найти что-то в интернете, но свежей информации ещё не было. У меня остановилось дыхание, горло пересохло. В первую очередь, конечно, связалась со всеми близкими и друзьями. Метро открыли только в 9 вечера. До этого ни одна станция не работала, и был доступен только наземный транспорт. Трагедия очень сплотила питерцев – многие предлагали помощь и довозили. Появилось много ресурсов, чтобы найти попутчиков. На мою просьбу очень быстро откликнулись, через весь город ехали около 2,5 часов, в то время, как на метро я добираюсь за 40 минут. По дороге взяли ещё одного парня. Люди очень сплотились, хотя, некоторые говорят, что часть таксистов всё-таки заламывала цены и наживались на происшествии», - рассказала собеседница агентства.

 

Есть и другие примеры, не на шутку разозлившие интернет-пользователей. Так, приморцы активисты обсуждают пост девушки, написавшей, что «урод, подорвавший метро, испортил ей день рождения». В комментариях девушка объяснила, что в свой день рождения явно не ожидала таких событий и хотела, чтобы всё прошло нормально.

«Ну девушку можно понять... неудачно совпало», «Просто нужно было думать, перед тем как писать. Возможно, она не это имела ввиду, но неграмотность её подвела», - попытались оправдать её некоторые пользователи. Однако большинство читателей всё же осудили высказывание именинницы.

Взрыв в петербургском метрополитене произошёл 3 апреля 2017 года около 14:40 между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». По данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва погибли 11 человек, ещё 45 человек пострадали. С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге объявлен трёхдневный траур. Списки людей, пострадавшие в результате ЧС и остающиеся в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга, доступны на официальном сайте главного управления МЧС России.


 

 
 
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