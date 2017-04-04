Очный тур конкурса "Учитель года" пройдёт во Владивостоке 16 апреля

Оргкомитет городского этапа ежегодного конкурса «Учитель года» определился с датами проведения очного тура. Финалисты соберутся 16 апреля в Приморском краевом институте развития образования, где для них проведут тренинг знакомств и жеребьёвку. В течение дальнейшей недели, до 21 апреля, учителя будут проводить открытые конкурсные уроки на базе владивостокской гимназии № 1. Конкурсантам заранее предоставят возможность познакомиться с гимназией и выяснить условия, в которых им придётся показывать своё педагогическое мастерство.

В этом году на конкурс было подано небольшое число заявок – 18. В связи с этим, а также учитывая подтверждённые документами достижения конкурсантов, организаторы приняли решение допустить к очному туру всех. Приморский краевой институт развития образования готов принять на своей территории не только самих участников конкурса, но и их группы поддержки. Все участники получат официальные письма-приглашения от департамента образования и науки Приморского края.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что городские этапы конкурса «Учитель года» предваряют региональный. Победитель регионального этапа командируется на всероссийский. За многолетнюю историю конкурса приморские учителя не раз становились призёрами на самом высоком уровне.