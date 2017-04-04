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Приморский океанариум отложил повышение цен

Приморский океанариум отложил повышение цен
Проект дельфинария стал проблемой для научного-образовательного комплекса
18 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Приморский океанариум передумал повышать цены на билеты. Это связано с тем, что пока в шоу млекопитающих есть шероховатости и в программе участвуют не все артисты, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Научно-образовательный комплекс спустя день после заявления об очередном изменении ценовой политики решил отложить увеличение стоимости. Повышение тарифа не случится, пока в программе выступлений дельфинария есть шероховатости и на сцену выходят не все артисты. Дельфины-белобочки и морские котики ещё не готовы к большому количеству зрителей.

В пресс-службе Приморского океанариума корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пока не назвали точную дату повышения цен на билеты. При этом открыть посещение дельфинария без экспозиций самого океанариума в учреждении тоже не могут.

«С изменением тарифной сетки решили повременить. Скорее всего, цены на представление в дельфинарий всё-таки изменятся в большую сторону, но позже. Дельфинарий спроектирован таким образом, что отдельного входа в него нет. Сейчас это стало для нас проблемой. Как мы будем в этой ситуации действовать, пока ясности нет. Если делать отдельный вход – это серьёзное переустройство, а мы только эксплуатанты здания», - добавила пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в понедельник, 3 апреля, Приморский океанариум объявил об увеличении стоимости билетов на 200 рублей. Примечательно, что на прошлой неделе учреждение наконец запустило своё дебютное шоу морских млекопитающих. В представлении участвуют белухи, дельфины, морж Миша, морской лев Айк.

 
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