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Третий самолёт в Приморье получил имя Ивана Надарова

Третий самолёт в Приморье получил имя Ивана Надарова
За начальника штаба Владивостокской крепости проголосовало больше 50%
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", Вадим Луковенков

В Приморье завершилось народное голосование за выбор имени для третьего самолёта, обслуживающего внутрикраевые линии. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что новый самолёт присоединился к двум купленным ранее нынешней зимой.

По давней авиационной традиции было решено дать самолёту имя. В список для голосования попали 17 имён реальных персонажей, так или иначе связанных с историей Приморья и Дальнего Востока. Среди них были имена капитана Анны Щетининой, проводника Арсеньева Дерсу Узала, первооткрывателей, путешественников и военных деятелей. В итоге более половины участников голосования, 907 из 1732, высказались за кандидатуру Ивана Надарова - начальника штаба Владивостокской крепости, исследователя северных районов Приморья, рек Амурского бассейна, составителя первого словаря удэгейского языка. Свой голос оставил на страничке опроса и губернатор Приморья. Уже после того, как голосование завершилось, Владимир Миклушевский поделился, что голосовал именно за Надарова. Как отметил глава региона, «имя достойное».

Теперь надпись с именем предстоит нанести на борт воздушного судна на русском и английском языках, чтобы прочесть его могли не только местные жители, но и туристы, открывающие для себя Приморье. 

Имена первым двум самолетам DHC-6, приобретенным для малой авиации в Приморье, также выбирали сами жители. Воздушные суда были названы в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева и заслуженного пилота России, создателя приморской гражданской авиации Владимира Сайбеля. 

В настоящее время три самолета DHC-6 в Приморье летают по девяти направлениям: из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку. В неделю на этих воздушных судах авиакомпания «Аврора» выполняет 41 рейс.


 
 
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