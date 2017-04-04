Жителям Приморья подсказали, как легко отчитаться по налогам

До завершения декларационной кампании совсем немного времени

Остаётся меньше месяца до завершения декларационной кампании. В этом году она продлится до 2 мая, напоминает РИА «Восток-Медиа». Жители Приморского края всё активнее пользуются электронными сервисами для налоговой отчётности.

Как сообщили агентству в управлении Федеральной налоговой службы по Приморскому краю, к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» к концу марта подключились 136 000 человек. С помощью собственного «кабинета» приморцы могут получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о налоговой задолженности. Таким же образом можно контролировать состояние расчётов с бюджетом, а также получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции.

Собственно говоря, с помощью личного кабинета граждане могут скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц. Здесь же можно заполнить декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, после чего направить документы в налоговую инспекцию в электронном виде.

Прогресс в этой сфере дошёл до такой стадии, что налогоплательщику не нужно каждый раз ходить в свою инспекцию. Из «кабинета», к примеру, гражданин в состоянии отследить статус камеральной проверки собственной декларации.

Записаться в инспекцию не выходя из дома можно по специальной ссылке. Услуга предоставляется не только частным лицам, но и лицам юридическим, и индивидуальным предпринимателям. Запись начинается за 14 календарных дней и заканчивается в 24:00 предшествующего календарного дня.

Специально для РИА «Восток-Медиа» в управлении ФНС по Приморскому краю посмотрели данные «онлайн»-статистики. Выяснилось, что за прошедший период 2017 года около 1 500 физических лиц подали декларацию о доходах через данный сервис. Ещё порядка 1 500 приморцев подали заявление в электронном виде о возврате налога. И около 700 физлиц воспользовались возможностью уведомить свою инспекцию о зачёте налога.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке на базе отделений многофункциональных центров (МФЦ «Мои документы») периодически проходят дни открытых дверей для налогоплательщиков.