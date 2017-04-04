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В музее Лесозаводска откроется персональная выставка Василия Красюка

В музее Лесозаводска откроется персональная выставка Василия Красюка
Художник, открывший свой талант 5 лет назад, не забывает родные места
25 минут назад
Идём в музей | Приморский край
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Фото: facebook.com/Василий Красюк

В конце нынешней недели, 8 апреля, музей истории города Лесозаводска в зале переменных экспозиций представит выставку живописи «Геометрия холста». Это уже вторая персональная выставка Василия Красюка – уроженца Лесозаводского района. Примечательно, что Василий открыл в себе талант художника не в юности, а уже в зрелые годы – всерьёз он занялся живописью 5 лет назад. Однако имя его хорошо известно приморцам по эфирам на телеканале «ПТР»  – Василий отдал работе на телевидении около 20 лет, он был шеф-редактором службы новостей ГТРК «Владивосток» и вёл новостные выпуски.  Сейчас он – преподаватель Высшей школы телевидения ВГУЭС. В июле персональную выставку Красюка запланировал и университетский музей.

Для выставки в музее Лесозаводска художник отобрал 60 своих работ, разделив их на три периода: акриловый, масло и темпера - примерно по 20 работ в каждой технике письма. Картины Василия довольно разноплановы: это и натюрморты, и сюжетные зарисовки с частым мотивом деревенской улочки, и геометрические абстракции, и даже подражание иконописи. Особой находкой художника стала «мадам Фуни Кулёр» - этот образ-фантазия кочует по картинам Василия чуть ли не с того момента, когда он взялся за кисть.  Таинственная большеглазая дама то сидит на новом мосту, то прогуливается в компании тигра в лучах софитов, то соседствует с горой ярких фруктов. Как рассказал Василий, музой и вдохновительницей этой серии работ стала его мама – она непременно придёт на открытие выставки.

 

 

 

Музей истории Лесозаводска, расположенный на улице Калининской, 29,  в 1989 году почти сразу после своего основания вошёл в состав Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева. С тех пор он заработал репутацию местного центра культуры, хранящего  историю приморского города. Входной билет в него стоит 60 рублей, а для детей – 30. 

 

 

 
 
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