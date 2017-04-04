Сегодня вторник, 04 апреля 2017 года, 12:11
Приморский водитель поплатился за гонки на дорогах
Приморский водитель поплатился за гонки на дорогах
"Леруа Мерлен" проводит реконструкцию дороги в Хабаровске
"Леруа Мерлен" проводит реконструкцию дороги в Хабаровске
В Хабаровске автолюбитель на иномарке рухнул в строительный котлован
В Хабаровске автолюбитель на иномарке рухнул в строительный котлован
В Приморье начинается "Дальневосточная весна"
В Приморье начинается "Дальневосточная весна"
В Хабаровске почтут память жертв взрыва в Санкт-Петербурге
В Хабаровске почтут память жертв взрыва в Санкт-Петербурге
Регионы:


Популярное
вчера, 14:07
Приморский океанариум снова изменил цены на билеты
вчера, 19:25
В Приморье полностью сгорела птицефабрика
вчера, 18:08
ЧП: мосту в приморском посёлке Домашлино грозит обрушение
вчера, 20:14
Японцы возьмутся за парк Минного городка во Владивостоке
вчера, 17:45
В Приморье от укусов клещей пострадали уже 7 человек
вчера, 20:53
Рассвирепевшая овчарка в Приморье едва не загрызла собственную хозяйку
вчера, 19:20
Мусорные проблемы в Хабаровском крае будут решать за счёт граждан
вчера, 13:40
Валерий Лебеда покинул пост вице-мэра Хабаровска
вчера, 13:10
Разбитую трассу Владивосток – Находка ремонтируют три бригады
вчера, 16:09
Несколько улиц Владивостока оставят без холодной воды

Обсуждаемое
вчера, 14:07
19

Приморский океанариум снова изменил цены на билеты
вчера, 20:14
8

Японцы возьмутся за парк Минного городка во Владивостоке
вчера, 19:25
6

В Приморье полностью сгорела птицефабрика
вчера, 13:10
5

Разбитую трассу Владивосток – Находка ремонтируют три бригады
вчера, 17:05
4

Нормальные дороги на Русском острове не могут построить из-за военных
вчера, 14:12
3

Жители Владивостока могут сами закончить отопительный сезон
вчера, 13:40
2

Валерий Лебеда покинул пост вице-мэра Хабаровска
вчера, 15:40
2

Хабаровчанка вышла на одиночный пикет с обвинениями в адрес мэра
вчера, 16:40
2

Очередной перевозчик в Хабаровске отказался от автобусного маршрута
вчера, 17:27
2

Оргкомитет "Дальневосточной весны" встретился с журналистами
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников вчера, 15:55
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты 31.03.2017
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 769



Система Orphus

Приморский водитель поплатился за гонки на дорогах

Приморский водитель поплатился за гонки на дорогах
Спортивное авто "валило боком" и вылетело на встречную полосу
6 минут назад
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: avtopatrul_prim, mark2_che

В минувший понедельник Уссурийск отметился сразу несколькими жёсткими происшествиями. В некоторых из них пострадали люди, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Начало недели стало явно неудачным для некоторых уссурийских водителей. Только за понедельник в городе и его окрестностях произошли три серьёзные аварии. Так, на перекрёстке улиц Агеева и Ленинградской лоб в лоб столкнулись Toyota Soarer и Toyota Marino. Виновником аварии стал лихач на «Соарере» - он решил заняться дрифтом прямо на городских улицах. В результате машину занесло, и она вылетела на встречную полосу. По словам очевидцев аварии, горе-гонщик «валил боком» прямо посреди дороги, притом на высокой скорости.

Как сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД, водитель «Марино» отделался рассечением лба, пассажирка – 8-летняя девочка – ушибла грудную клетку. А вот 32-летний горе-гонщик сломал плечо.


 

Стоит отметить, что уссурийцы уже не раз замечали виновника аварии за дрифтом на городских дорогах. Судя по всему, парень систематически нарушал правила дорожного движения – и наконец доигрался.


 

Ещё один инцидент произошёл на улице Андрея Кушнира. Там внедорожник столкнулся с мотоциклистом. Как сообщают очевидцы происшествия, водитель Mitsubishi Pajero решил резко повернуть к своему дому через встречную полосу. Он не захотел пропускать молодого парня на мотоцикле Yamaha или решил, что успеет проскочить. В результате байкер, не ожидавший такого манёвра, врезался в джип и отделался незначительными травмами.


 

 

Массовая авария произошла в селе Новоникольск (относится к Уссурийскому городскому округу). Там столкнулись несколько легковушек и грузовик. Всё началось с того, что девушка решила перейти дорогу возле магазина «Рыбомиров». Водители остановились перед пешеходным переходом,  чтобы пропустить её. В это время на дороге показался грузовик. Его «рулевой» на что-то засмотрелся и не заметил остановившиеся перед зеброй легковушки. Он дал по тормозам, однако столкновения избежать не удалось. Произошла цепная реакция: три легковушки, стоявшие цепочкой, отскочили друг в друга, а ближайшая к переходу машина сбила девушку. Та получила сотрясение мозга и ушибла бедро. В пресс-службе городского управления ГИБДД отметили, что дальнобойщик двигался с превышением скорости. Поэтому он и не смог вовремя затормозить.


 

 

 Стоит отметить, что приморские уличные гонщики нередко становятся виновниками серьёзных происшествий. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о владивостокце, который насмерть сбил девушку во время нелегального заезда. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru