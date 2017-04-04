Приморский водитель поплатился за гонки на дорогах

В минувший понедельник Уссурийск отметился сразу несколькими жёсткими происшествиями. В некоторых из них пострадали люди, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Начало недели стало явно неудачным для некоторых уссурийских водителей. Только за понедельник в городе и его окрестностях произошли три серьёзные аварии. Так, на перекрёстке улиц Агеева и Ленинградской лоб в лоб столкнулись Toyota Soarer и Toyota Marino. Виновником аварии стал лихач на «Соарере» - он решил заняться дрифтом прямо на городских улицах. В результате машину занесло, и она вылетела на встречную полосу. По словам очевидцев аварии, горе-гонщик «валил боком» прямо посреди дороги, притом на высокой скорости.

Как сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД, водитель «Марино» отделался рассечением лба, пассажирка – 8-летняя девочка – ушибла грудную клетку. А вот 32-летний горе-гонщик сломал плечо.





Стоит отметить, что уссурийцы уже не раз замечали виновника аварии за дрифтом на городских дорогах. Судя по всему, парень систематически нарушал правила дорожного движения – и наконец доигрался.





Ещё один инцидент произошёл на улице Андрея Кушнира. Там внедорожник столкнулся с мотоциклистом. Как сообщают очевидцы происшествия, водитель Mitsubishi Pajero решил резко повернуть к своему дому через встречную полосу. Он не захотел пропускать молодого парня на мотоцикле Yamaha или решил, что успеет проскочить. В результате байкер, не ожидавший такого манёвра, врезался в джип и отделался незначительными травмами.









Массовая авария произошла в селе Новоникольск (относится к Уссурийскому городскому округу). Там столкнулись несколько легковушек и грузовик. Всё началось с того, что девушка решила перейти дорогу возле магазина «Рыбомиров». Водители остановились перед пешеходным переходом, чтобы пропустить её. В это время на дороге показался грузовик. Его «рулевой» на что-то засмотрелся и не заметил остановившиеся перед зеброй легковушки. Он дал по тормозам, однако столкновения избежать не удалось. Произошла цепная реакция: три легковушки, стоявшие цепочкой, отскочили друг в друга, а ближайшая к переходу машина сбила девушку. Та получила сотрясение мозга и ушибла бедро. В пресс-службе городского управления ГИБДД отметили, что дальнобойщик двигался с превышением скорости. Поэтому он и не смог вовремя затормозить.









Стоит отметить, что приморские уличные гонщики нередко становятся виновниками серьёзных происшествий. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о владивостокце, который насмерть сбил девушку во время нелегального заезда.