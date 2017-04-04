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В Приморье Росгвардия задержала грабителя бабушек

В Приморье Росгвардия задержала грабителя бабушек
В полицию позвонил неравнодушный горожанин, который увидел пенсионерку на обочине
8 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В городе Спасске-Дальнем Приморского края полицейские поймали по горячим следам грабителя старушек.  Женщину 82 лет обнаружил на обочине дороги неравнодушный горожанин, расспросил о случившемся и сообщил приметы преступника в дежурную часть. Уже через несколько минут подозреваемого задержал отряд Росгвардии, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу муниципального отдела МВД России «Спасский».

Задержанным оказался 26-летний житель этого же города в Приморье. Сотрудники полиции обнаружили у подозреваемого деньги - по всей видимости, пенсию, которую он отобрал у старушки. Всю сумму изъяли и вернули потерпевшей.

По итогам разыскных мероприятий молодого человека доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания в совершении грабежа. Следователь возбудил дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабёж»).

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о случаях ограбления пожилых женщин в Находке. Похожая ситуация произошла совсем недавно и в Якутии.

 
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