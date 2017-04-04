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В Приморье начинается "Дальневосточная весна"

В Приморье начинается "Дальневосточная весна"
Гости фестиваля окунутся в мир Моцарта, Вивальди, Рахманинова, Шуберта
6 минут назад
Фестивальное Приморье | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Приморской краевой филармонии сегодня торжественно откроется международный фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна». Он продлится с 4 по 14 апреля. За это время на сцену выйдут известные музыканты России, Китая, Республики Корея и других стран. В том числе состоится мировая премьера сюиты для скрипки и фортепиано с оркестром «Морские пейзажи», автор которой – бывшая жительница Владивостока, а сейчас – главный дирижёр Пекинского симфонического оркестра Мария Науэн.

Председатель оргкомитета «Дальневосточной весны», директор филармонии Анна Алеко отметила в беседе с журналистами: «В этом году фестиваль включает в себя 5 программ: открытие и закрытие, приезд знаменитого музыканта Юрия Медяника и его Emotion-orchestrа, выступление нашего квартета «Вдохновение» - его руководитель Наталья Кривицкая также приложила все свои знания, умения и навыки к тому, чтобы состоялся гала-концерт «Юный виртуоз». Мы представляем ребят – участников региональных, краевых, всероссийских конкурсов классического искусства, и концерт обещает быть грандиозным, потому что там представлено порядка 30 коллективов и отдельных исполнителей».

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», нынешний фестиваль отличается конкретной тематикой – практически все произведения, которые исполнят участники, посвящены весне и морю.

Открытие состоится сегодня в 18:30. В программе – увертюра Бизе из оперы «Кармен», «Морская царевна» Бородина, вторая ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» Моцарта, ноктюрн «Море» Дебюсси и другие произведения. Дирижировать Тихоокеанским симфоническим оркестром будут его худрук Анатолий Смирнов и гость из Южной Кореи – Но Тэ Чол.

 
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