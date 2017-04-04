Автопоезд "Забота" побывал уже в трёх сёлах Спасского района

Медицинский автопоезд «Забота» в эти дни совершает объезд Спасского района. Передвижная поликлиника уже сделала остановки в сёлах Духовское, Чкаловское, Александровка, а также на железнодорожной станции Свиягино. Врачи продолжат работать в районе до 8 апреля. При этом на приём к ним смогут прийти не только сельские жители, но и пациенты из Спасска. Всего специалистам предстоит принять и осмотреть около тысячи взрослых.

«В нашем графике ещё сёла Хвалынка, Летно-Хвалынское, Буссевка, Новосельское, Прохоры и Красный Кут. На приём ждем также всех жителей из населенных пунктов, расположенных вблизи этих сёл», – сообщили медики краевой пресс-службе.

Всю необходимую информацию о работе специалистов автопоезда местные жители всегда могут получить в ФАПах сел, в регистратуре больниц и поликлиник.

РИА «Восток-Медиа» неоднократно сообщало, что работа медицинских автопоездов организована в Приморском крае по инициативе губернатора Владимира Миклушевского. Первый же рейс «Заботы», который состоялся летом 2015 года, показал высокую востребованность квалифицированной врачебной помощи в приморской глубинке.

Ежегодно в работе медицинского автопоезда происходят качественные изменения. Так, в этом году специалисты нацелены на раннее выявление онкологических заболеваний – состав врачей автопоезда входит специалист-онколог, проводятся скрининговые исследования. Всю медицинскую помощь жители края получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС.