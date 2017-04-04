13 улиц Владивостока оставят без света

Отключения ожидаются и в краевом центре, и в пригороде

Сегодня, 4 апреля, часть домов во Владивостоке и пригороде отключат от электроснабжения, сообщает РИА «Восток-Медиа». Это связано с плановыми работами, которые проводят сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей».

Специалисты отмечают, что к концу рабочего дня свет вернётся в дома горожан - все работы завершатся к 17:00.

Отключения пройдут по следующим адресам:

проспект 100-летия Владивостока, 107, 180а;

50 лет ВЛКСМ, 24/1, 26, 26а;

Адмирала Фокина, 12/22;

Вилкова, 3, 5, 5/9, 7, 7-9, 20;

Залесная, 1, 3а, 3-б, 4, 4а, 4-б, 16, 16а, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32;

Зои Космодемьянской, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 38;

Капонирная, 1а;

Крыгина, 15, 17, 17а;

Лесная, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12в, 13, 14, 15, 15-б, 15в, 15д, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 21а, 21-б, 22, 23, 23д, 24, 25, 25а, 25-б, 26, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 36;

Морозова, 2, 4, 5, 7, 7а, 8, 9;

Полетаева, 38, 40, 42, 44, 44а, 44-б, 51, 53, 55а, 57, 57а;

Толстого, 35;

Шевченко, 44а, 44-б, 46, 46в, 48, 50, 54, 85а.