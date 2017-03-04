"Адмирал" вылетел из борьбы за Кубок Гагарина

В субботний выходной приморская команда «Адмирал» встретилась на льду «Фетисов Арены» с омским «Авангардом». Домашняя игра в четвертьфинале плей-офф у «моряков» явно не заладилась, как итог – проигрыш гостям и вылет из борьбы за Кубок Гагарина, сообщил корреспондент РИА "Восток-Медиа" с места событий.

Отчётная встреча стала решающей для подопечных Александра Андриевского, оказавшихся на грани технического нокаута после выездного матча. Из Омска во Владивосток команда вернулась с поражением. На 6 заброшенных «ястребами» шайб приморские хоккеисты не ответили ни одной.

Со стартового вбрасывания болельщики смогли наблюдать упорную борьбу за право дальнейшего участия в плей-офф. Для «Адмирала», висевшего на волоске от вылета, шестой матч первого раунда серии приобрёл поистине принципиальный характер. Не прошло и минуты первого периода, как нападающий "Авангарда" Илья Михеев распечатал ворота Бобкова. Получив первую оплеуху, "Адмирал" ринулся в атаку, но до конца первого отрезка игры представители Приморья так и не смог реализовать ни одну из контратак.

Второй период начался не менее зрелищно, чем первый. Большая часть игры прошла у ворот "Адмирала". Логическим завершением серии атак приезжай команды стал очередной гол, забитый практически в пустые ворота, замешкавшемуся Бобкову. С передачи Николая Лемтюгова преимущество удвоил Владимир Соботка. Вторая часть периода ознаменовались несколькими стремительными атаками гостей и дракой у ворот омичей, после которой по одному разгорячённому игроку каждой из команд отправились на скамейку штрафников. Игра четыре на четыре не изменила счёт на табло. На второй перерыв «ястребы» отправились с весомым преимуществом.

К разочарованию местных болельщиков «Авангарду» удалось удержать лидирующие позиции и в третьем периоде. Завершающую часть матча заполненные до отказа трибуны наблюдали за слаженной работой защиты и нападения омичей. Ни игра в большинстве, ни колоссальная поддержка фанатов не помогли "морякам" реабилитироваться. Проигрыш в родных пенатах ознаменовал окончание сезона для «Адмирала». Однако стоит отметить, что в этом сезоне приморская команда в третий раз подряд добилась права играть в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.