В Арсеньеве мужчина напоил знакомого и стащил у него банковскую карту

Житель Арсеньева решил заработать за счёт своего приятеля. Мужчина напоил его спиртным, а затем украл банковскую карту, с которой впоследствии снял деньги. Теперь за хищение 15 тысяч рублей фигурант ответит перед законом.

В межмуниципальный отдел МВД России «Арсеньевский» поступило заявление местного жителя о краже. Мужчина рассказал правоохранителям, что лишился пластиковой карты, на которой хранил свои сбережения.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего. Он рассказал, что после распития алкогольных напитков в компании своего знакомого обнаружил пропажу банковской карты. Впоследствии со счета исчезло 15 тысяч рублей.

Стражи правопорядка составили ориентировку с приметами подозреваемого, которую передали во все отделения полиции. Итогом операции стало задержание 38-летнего жителя Арсеньева.

«Мужчина дал признательные показания. Похищенные денежные средства он потратил по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю.