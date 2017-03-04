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В Уссурийске перед судом ответит ещё одна хозяйка "резиновой" квартиры

В Уссурийске перед судом ответит ещё одна хозяйка "резиновой" квартиры
За три года она зарегистрировала у себя более трёхсот человек
15 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В Приморском крае завершилось расследование уголовного дела о фиктивной регистрации. Стражи правопорядка «накрыли» в Уссурийске очередную «резиновую» квартиру — её собственница прописала у себя 307 мигрантов из Средней Азии и 49 россиян.

На скамье подсудимых окажется 48-летняя женщина. Правоохранители выяснили, что с 2014-го по 2017 год она  фиктивно поставила на учёт по временному месту пребывания 356 граждан. Она прописала их в своём доме на  улице Раковской. Помимо 307 иностранцев, прибывших из Армении, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Азербайджана, женщина зарегистрировала 49 граждан Российской Федерации.  

Сотрудники полиции и их коллеги из управления ФСБ России по Приморскому краю установили, что фактически по месту регистрации граждане не проживают.

«Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации. По данному факту в отделе дознания отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Правоохранители доказали причастность жительницы Уссурийска к преступлению. Теперь её ждёт суд — на время следствия женщина находилась под подпиской о невыезде. Обвиняемой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

 
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