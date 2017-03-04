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В Чугуевском районе Приморья построили новый мост

В Чугуевском районе Приморья построили новый мост
Сооружение, которое стояло там раньше, смыло во время тайфуна "Лайонрок"
только что
Общество | Приморский край
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Фото: пресс-служба администрации Приморского края

На участке дороги Извилинка — Берёзовка в Чугуевском районе Приморского края построили новый мост. Предыдущий не выдержал натиска стихии. Во время тайфуна «Лайонрок», бушевавшего в регионе в прошлом году, старый мост смыло.

Как рассказал глава муниципалитета Анатолий Баскаков, первым этапом реконструкции проезда стало сооружение временной конструкции.

«Во время тайфуна старый мост унесло течением. Мы установили деревянные конструкции, чтобы обеспечить временный проезд на этом участке», — сказал он.

В середине февраля 2017 года подрядная организация приступила к возведению нового моста — быстровозводимого четырёхпролётного сооружения стоимостью 1,7 миллиона рублей. Работы заняли 10 дней, за это время строители выполнили земляные работы, установили опоры и смонтировали пролёты нового мостового перехода.

Как отметил вице-губернатор Евгений Вишняков, новая конструкция позволит обеспечить более высокий пропуск воды в реке и выдержит весеннее половодье.

«Задача администрации Приморья — вместе с муниципалитетами сделать всё, чтобы новые сооружения были максимально надёжными и могли выдерживать натиски стихии», — подчеркнул он.

Сейчас все строительные работы на мосту завершены. Его уже открыли для проезда автотранспорта. Как сообщало РИА «Восток-Медиа», тайфун прошёлся по региону в конце августа — начале сентября прошлого года, сумма ущерба от стихии превысила 7 миллиардов рублей. Эта сумма включает расходы на восстановление дорог, мостов, берегоукрепление и расчистку русел рек, выплату компенсаций населению и другие затраты. Причём ситуация с мостами обострилась ещё до «Лайонрока»: 23 февраля исполнился ровно год с момента ЧП на трассе Владивосток — Находка.

 
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