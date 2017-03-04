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В Приморье на подиум вышли звёзды женской колонии

В Приморье на подиум вышли звёзды женской колонии
Титул "Мисс Весна" разыграли за колючей проволокой
полчаса назад
Фотоблог | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Анастасия Карицкая

В преддверии Международного женского дня в Приморье в исправительной колонии (ИК-10) в посёлке Горное состоялся 21-й ежегодный конкурс красоты «Мисс Весна – 2017», сообщает РИА «Восток-Медиа». По традиции учреждения участие в нём приняли 9 женщин, которые на протяжении всего события удивляли жюри своей красотой и талантами.

Стоит отметить, что в конкурсе участвовали не одни лишь претендентки. Девять отрядов готовили одну свою представительницу к показательному выступлению в течение 1,5 месяца: самостоятельно шили наряды, придумывали творческие номера и неповторимые образы. Поэтому можно сказать, что победу завоевывали одним дружным коллективом.


 

В конкурсной программе участницы исполнили 6 номеров, среди которых присутствовали как традиционные состязания «Дефиле» и «Визитная карточка», так и новые, например, «Точь-в-точь». На сцене женщины предстали в образах Вивьен Ли, Мэрилин Монро, Моники Беллуччи, Натальи Варлей, Мадонны и других легенд. Одновременно жюри отбирало лучших в рукодельных работах из пластиковых бутылок «Весеннее чудо».

Больше всех удивила аудиторию победительница конкурса красоты «Мисс Весна – 2017» Александра Афонченко. Она завоевала сердца зрителей не только своими талантами и обаянием, но и подарила залу кусочек лета своей поделкой с  живыми бабочками.

«Эта победа стоила мне очень многих трудов, но всё стало возможно благодаря моему отряду, который обучал меня, разрабатывал костюмы и творческие номера. Но главное, что они все придавали мне уверенности в себе. Я очень рада, что не подвела и принесла нашей команде эту победу», – рассказала новоиспечённая «Мисс Весна – 2017».

В завершение конкурса руководство Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний поздравило всех женщин с наступающим праздником. Сотрудники ГУФСИН заверили: запись об участии в этом культурном событии внесут в личное дело всех участников. Жизнь в колонии – не сахар, констатируют наблюдатели. Но подобные конкурсы благотворно влияют на моральное состояние женщин. Многим из них весенние смотрины ускорят возвращение к родным и близким. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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