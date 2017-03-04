"Голос. Дети": 13-летний приморец покорил Диму Билана песней Aerosmith

Юный житель приморского города Дальнегорска Фёдор Хвастов покорил наставников четвёртого сезона телепроекта «Первого канала» «Голос. Дети» исполнением песни Aerosmith. Дмитрий Билан назвал его голос осознанным, а слух – абсолютным. Валерий Меладзе обратил внимание на фирменное звукоизвлечение, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вечером в пятницу, 3 марта, в эфир «Первого канала» вышел очередной выпуск четвёртого сезона шоу «Голос. Дети». С особым интересом за слепыми прослушиваниями сегодня следили жители Приморья – в этом выпуске наконец показали 13-летнего дальнегорца Фёдора Хвастова.

Выступление юного приморца стало заключительным в третьем выпуске. Перед выходом на сцену мальчик рассказал о том, что он весёлый, дружелюбный, но иногда его можно поругать за медлительность и лень.

Хвастов исполнил композицию Aerosmith «Amazing». Дмитрий Билан захотел повернуться, как только услышал первые ноты песни, однако дотерпел до самого конца – наставник нажал на заветную красную кнопку буквально на последних секундах выступления Фёдора.

Первым делом исполнитель поинтересовался, закончилась ли у Феди мутация голоса (изменение голоса в период полового созревания – прим.ред.). Как оказалось, у участника этот процесс ещё даже не начался.

«Почему я нажал кнопку? Я понял, что это абсолютно осознанный голос, что это человек, который должен вернуться домой и объяснить, почему не прошёл. Перед нами осознанный человек, который понимает, зачем находится на сцене, что и зачем поет. Слух абсолютный? Думаю, стремится к этому. Понятно всё. Спасибо огромное, ты молодец! Добро пожаловать в нашу команду», - сказал Дмитрий Билан.

Несколькими фразами обмолвились и два других наставника. Так, Валерий Меладзе, например, заметил, что у парня фирменное звукоизвлечение. «Когда ты немного заматереешь, голос станет глубже и нам просто нечему будет тебя учить».

Нюша обратила внимание на уверенные верхние ноты и аккуратность с нижними: «Хочется, чтобы они были более светлыми. Нужно работать над сбалансированностью».

В последних числах февраля в Москве прошли записи следующего этапа шоу – «поединков». Однако пока их итоги неизвестны.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что юный житель приморского города Дальнегорска Фёдор Хвастов стал участником четвёртого сезона телепроекта «Первого канала» «Голос. Дети». Тринадцатилетний приморец прошёл слепые прослушивания и попал в команду Димы Билана.

В первом сезоне телепроекта «Голос. Дети» уже участвовала представительница Приморья. Кастинг и слепые прослушивания успешно прошла Ника Терентьева из Фокино. Кстати, она также попала в команду Дмитрия Билана, однако на этапе «поединков» покинула шоу. Позже в составе коллектива «Что скажут дети» Ника участвовала в национальном отборе на детское «Евровидение-2016».















