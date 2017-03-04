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"Голос. Дети": 13-летний приморец покорил Диму Билана песней Aerosmith
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"Голос. Дети": 13-летний приморец покорил Диму Билана песней Aerosmith

"Голос. Дети": 13-летний приморец покорил Диму Билана песней Aerosmith
Первый канал показал выступление Фёдора Хвастова на популярном шоу
только что
Культура | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", dalas.ru

Юный житель приморского города Дальнегорска Фёдор Хвастов покорил наставников четвёртого сезона телепроекта «Первого канала» «Голос. Дети» исполнением песни Aerosmith. Дмитрий Билан назвал его голос осознанным, а слух – абсолютным. Валерий Меладзе  обратил внимание на фирменное звукоизвлечение, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вечером в пятницу, 3 марта, в эфир «Первого канала» вышел очередной выпуск четвёртого сезона шоу «Голос. Дети». С особым интересом за слепыми прослушиваниями сегодня следили жители Приморья – в этом выпуске наконец показали 13-летнего дальнегорца Фёдора  Хвастова.

Выступление юного приморца стало заключительным в третьем выпуске. Перед выходом на сцену мальчик рассказал о том, что он весёлый, дружелюбный, но иногда его можно поругать за медлительность и лень.

Хвастов исполнил композицию Aerosmith «Amazing». Дмитрий Билан захотел повернуться, как только услышал первые ноты песни, однако дотерпел до самого конца – наставник нажал на заветную красную кнопку буквально на последних секундах выступления Фёдора.

Первым делом исполнитель поинтересовался, закончилась ли у Феди мутация голоса (изменение голоса в период полового созревания – прим.ред.). Как оказалось, у участника этот процесс ещё даже не начался.

«Почему я нажал кнопку? Я понял, что это абсолютно осознанный голос, что это человек, который должен вернуться домой и объяснить, почему не прошёл. Перед нами осознанный человек, который понимает, зачем находится на сцене, что и зачем поет. Слух абсолютный? Думаю, стремится к этому. Понятно всё. Спасибо огромное, ты молодец! Добро пожаловать в нашу команду», - сказал Дмитрий Билан.

Несколькими фразами обмолвились и два других наставника. Так, Валерий Меладзе, например, заметил, что у парня фирменное звукоизвлечение. «Когда ты немного заматереешь, голос станет глубже и нам просто нечему будет тебя учить».

Нюша обратила внимание на уверенные верхние ноты и аккуратность с нижними: «Хочется, чтобы они были более светлыми. Нужно работать над сбалансированностью».

В последних числах февраля в Москве прошли записи следующего этапа шоу – «поединков». Однако пока их итоги неизвестны.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что юный житель приморского города Дальнегорска Фёдор Хвастов стал участником четвёртого сезона телепроекта «Первого канала» «Голос. Дети». Тринадцатилетний приморец прошёл слепые прослушивания и попал в команду Димы Билана.

В первом сезоне телепроекта «Голос. Дети»  уже участвовала представительница Приморья. Кастинг и слепые прослушивания успешно прошла Ника Терентьева из Фокино. Кстати, она также попала в команду Дмитрия Билана, однако на этапе «поединков» покинула шоу. Позже в составе коллектива «Что скажут дети» Ника участвовала в национальном отборе на детское «Евровидение-2016»


 

 

 

 
 
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