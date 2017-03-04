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Стало известно, почему власти решили поменять ёлку во Владивостоке

Стало известно, почему власти решили поменять ёлку во Владивостоке
При покупке новой учтут "особые требования по устойчивости"
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Старая новогодняя ёлка Владивостока подлежит замене из-за повреждений каркаса и хвои. К новой новогодней красавице выдвинуты особые требования по устойчивости к ветреным нагрузкам, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как сообщили редакции агентства в пресс-службе мэрии, на приобретение новогодней ели для установки в городе Владивостоке в 2017 году из бюджета Владивостокского городского округа выделено 7 427 383 рубля. Планируется, что высота новой ёлочной конструкции с металлическим каркасом не будет меньше 28 метров. Кроме того, одним из обязательных требований является её «устойчивость к ветреным нагрузкам» – ёлка должна выдерживать порывы не менее 20 метров в секунду. Власти намерены купить новогоднюю красавицу в комплекте со световым и декоративным украшением к ней.

Старая 28-метровая ёлка отслужила 7 лет. Сейчас она находится на складе подотчётного управлению культуры учреждения МКУК «Дом культуры «Владивосток». Специалисты готовят документы для проведения экспертизы технического состояния конструкции.

«За время эксплуатации к ёлочной конструкции нареканий не было, но со временем стали приходить в негодность каркас и хвоя, то есть основные части. Ветки хвои от длительного нахождения на улице в суровом приморском климате стали ржаветь и ломаться, хвоя - осыпаться. Металлический каркас подвержен ржавчине. Кроме этого, сказывается длительное пребывание конструкции в собранном виде под собственной тяжестью. Для безопасности в последние два года при монтаже применялось не менее одного километра металлического троса, которым каркас растягивался в разные стороны и не позволял ему «сложиться». Компания-подрядчик, осуществляющая монтаж и демонтаж ели в 2016 и 2017 годах, отметила необходимость замены конструкции», - пояснили корреспонденту агентства в администрации города. 

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке в этом году установят новую ёлку, так как выяснилось, что ставить старую ель уже небезопасно.

28-метровая ёлка украшала главную площадь Владивостока с 2010 года. В 2013-м власти заменили новогоднюю красавицу на новую, 32-метровую. Однако она не выдержала сильного ветра и упала ещё до наступления Нового года и окончания монтажа. В итоге на площадь вернулась прежняя красавица. 

 
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