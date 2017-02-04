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Во Владивостоке водителя придавило насмерть собственное авто

Во Владивостоке водителя придавило насмерть собственное авто
Мужчина не справился с управлением, и машина перевернулась
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Сегодня, 4 февраля, ранним утром на проспекте 100-летия Владивостока случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Водитель автомобиля «Тойота-Клюгер» не справился с управлением и перевернул свою машину. Мужчина выпал из неё на проезжую часть, а иномарка придавила его сверху.


 

Трагедия произошла в районе магазина «Парус». Водитель «Тойоты» не выполнил требование сотрудников ГИБДД об остановке. Он ускорил движение, планируя скрыться в направлении остановки общественного транспорта «Заря».


 

Сообщив в дежурную часть ГИБДД города Владивостока о том, что водитель не остановился по требованию, два экипажа ДПС ГИБДД начали преследование лихого автолюбителя. Неоднократные требования немедленно остановиться водитель игнорировал. Развернувшись в обратном направлении, он двигался в сторону центра столицы Приморья. В 05:30 в районе дома № 31 по проспекту 100-летия Владивостока автолюбитель при повороте направо не справился с управлением. Он врезался в леерные ограждения, расположенные слева по ходу движения, и опрокинул иномарку. Когда машина перевернулась, водитель выпал из неё на проезжую часть. «Клюгер» придавил его сверху. В результате происшествия 29-летний лихач от полученных травм скончался на месте.


 

 

«По данным информационных баз ГИБДД, водитель к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения Российской Федерации не привлекался с 2014 по 2017 год. По данному факту следственной частью следственного управления УМВД России по Владивостоку проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

 
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