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В Артёме выбирают лучшего педагога в четырёх номинациях

В Артёме выбирают лучшего педагога в четырёх номинациях
В городе стартовал традиционный конкурс профессионального мастерства
16 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Традиционный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии-2017» проходит среди педагогов Артёма Приморского края. В нём принимают участие работники сферы образования в следующих номинациях: «Учитель года», «Лучший педагог дошкольного образования», а также «Лучший педагог дополнительного образования». Для учителей со стажем работы менее пяти лет учредили отдельную номинацию — «Молодой педагог года».

«По итогам первого — заочного этапа конкурса — за звание лучшего продолжат бороться 19 педагогов из 18 образовательных учреждений города. Второй — очный этап конкурса включает три очных тура и является открытым мероприятием», — рассказали специалисты администрации города.

«Педагог-профи» включает в себя два конкурсных испытания: «Методический семинар» и «Урок, занятие». Претенденты на звание «Педагог-мастер»  соревнуются в этапах «Мастер-класс» и «Педагогический совет». Участники номинации «Педагог-лидер» пройдут испытания «Круглый стол образовательных политиков» и «Образовательный проект». Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители управления образования, специалисты Центра образования и педагоги, до 7 февраля будет посещать образовательные учреждения и проводить оценку работы педагогов по созданию на своих рабочих местах предметно-развивающей среды. По информации пресс-службы администрации Артёма, в финал конкурса выйдут не более восьми человек.

«Тема финального испытания — “Учусь, развиваюсь, творю!”. Традиционно завершающий этап планируется провести в торжественной обстановке во Дворце культуры Артёма в марте», — сообщили организаторы.

Победителями номинаций «Учитель года», «Лучший педагог дополнительного образования», «Лучший педагог дошкольного образования», «Молодой педагог года» становятся конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов. Лучшие участники будут представлять Артём на краевых конкурсах профессионального мастерства. Также оргкомитет предлагает кандидатуру на звание «Лучший по профессии-2017» из числа победителей в номинациях для присуждения Премии года в номинации «Лауреат Премии года среди работников сферы общего образования».

 
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