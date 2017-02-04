Оснащение системы "112" в Приморье будет спонсировать бюджет края

Эту статью расходов некоторые районы до сих пор не спланировали

Средства на приобретение специального технического оборудования для работы единых дежурно-диспетчерских служб региона направят в муниципалитеты из краевого бюджета. Такое решение приняли на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Евгения Вишнякова.

Как отметил заместитель директора краевого учреждения по делам ГО и ЧС Дмитрий Козуб, на эти средства планируют закупить необходимое техническое оборудование для единых диспетчерских служб в муниципалитетах.





«В бюджетах муниципальных образований на условиях софинансирования также запланированы средства на развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы в размере 18 миллионов рублей. Наибольшие суммы предусмотрены в бюджетах Владивостока, ЗАТО Фокино, Находки, Уссурийска, Анучинского, Надеждинского и Октябрьского районов», — сообщил Дмитрий Козуб.

Он обратил внимание, что эта статья расходов предусмотрена не во всех муниципалитетах. Так, на развитие и совершенствование системы «112» финансирование не запланировали Дальнегорск и Дальнереченск, Михайловский, а также Дальнереченский, Ольгинский и Яковлевский муниципальные районы.

«Непонятно, чем вызвано решение глав муниципалитетов не выделять средства на эти цели. Эта работа ведётся по указу президента России, находится на контроле правительства, губернатора Приморского края. На ваших территориях всё выполнено? Значит, я приеду и проверю эту работу сам», — заявил Евгений Вишняков.





Замглавы региона отметил, что сейчас работа должна быть сосредоточена также на подготовке персонала и подборе помещений с комфортными условиями труда для диспетчеров. Как доложил директор краевого департамента гражданской защиты Валентин Басаргин, специалисты единых диспетчерских служб Приморья уже начали проходить соответствующее обучение. Его слова передаёт пресс-служба «белого дома».

«Продолжим обучение специалистов и в этом году. Там, где помещения не соответствуют требованиям, подбирают другие», — рассказал он.

На совершенствование системы «112» в Приморском крае за 2016 год из федерального, краевого и местных бюджетов направили более 31 миллиона рублей. Первая опытная площадка открылась в 2015 году на базе муниципального центра обработки вызовов экстренных служб в Надеждинском районе.