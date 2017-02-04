Сегодня "Адмирал" сразится с омским "Авангардом"

Сегодня приморский хоккейный клуб «Адмирал» проведёт третью игру на выезде. «Морякам» предстоит сражение с омским «Авангардом», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В субботу, 4 февраля, подопечные Александра Андриевского продолжат борьбу за заветные очки для выхода в плей-офф. До конца регулярного чемпионата «морякам» осталось провести всего четыре игры, включая сегодняшнюю. При этом положение приморцев очень шаткое – на пятки наступает «Сибирь», которой накануне «Адмирал» крупно проиграл. К слову, «Авангард» уже железно обеспечил себе выход в плей-офф, собрав 102 очка.

Всего в истории Континентальной хоккейной лиги сегодняшние соперники встречались 9 раз, и в семи из них выигрывал «Авангард». Омичи оказались сильнее приморцев 5 раз в основное время и по одному – в овертайме и буллитной серии. «Моряки» праздновали победу дважды, оба раза смогли разбить противника в основное время. В нынешнем сезоне команды встречались во Владивостоке 19 ноября 2016 года – соперник выиграл со счётом 2:1 и увёз в Омск 3 очка.

После 56 проведённых игр «Адмирал» расположился на границе плей-офф. Сейчас «моряки» с 79 очками занимают 8-ю строчку турнирной таблицы Востока. Однако следом, на 9-й позиции, с таким же количеством очков находится ХК «Сибирь».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в стартовой игре на выезде приморский хоккейный клуб «Адмирал» уступил абсолютному аутсайдеру КХЛ новокузнецкому «Металлургу». Противник за 6 секунд до финального свистка сравнял счёт и забрал победу в серии штрафных бросков. В игре с «Сибирью» подопечные Александра Андриевского «отдали» 3 очка, уступив со счётом 1:5.

После матча в Омске «Адмирал» отправится в Ярославль, где 13 февраля сыграет с «Локомотивом». 16 февраля пройдёт игра против московского «Динамо», а завершится регулярный чемпионат для приморцев 18 февраля встречей с «Витязем» в Подольске.