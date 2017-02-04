Сегодня суббота, 04 февраля 2017 года, 09:09
Сегодня "Адмирал" сразится с омским "Авангардом"
Сегодня "Адмирал" сразится с омским "Авангардом"
Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС
Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС
В Дальневосточном центре МЧС под сокращение попали 329 человек
В Дальневосточном центре МЧС под сокращение попали 329 человек
Во Владивостоке готовится масштабная автомобильная акция
Во Владивостоке готовится масштабная автомобильная акция
Стало известно, будут ли увольнять приморских работников МЧС
Стало известно, будут ли увольнять приморских работников МЧС
Регионы:


Популярное
вчера, 14:26
Женщина родила в поезде Москва − Владивосток
вчера, 17:25
Во Владивостоке готовится масштабная автомобильная акция
вчера, 12:48
Общественные активисты обвинили мэрию Владивостока в госизмене
вчера, 12:30
"Одержимые демоном" хабаровчане злятся на автобус-церковь
вчера, 16:12
Стало известно, будут ли увольнять приморских работников МЧС
вчера, 12:10
В Хабаровске дело вокруг строительства аквапарка стало уголовным
вчера, 10:47
Утро во Владивостоке: пустые дороги и несколько автомобильных аварий
вчера, 10:09
В аэропорту Владивостока один из рейсов задерживается на 4 часа
вчера, 11:55
В Приморье самка дикобраза нянчит новорождённых кроликов
вчера, 09:45
В Хабаровском крае утвердили цены на жильё за один квадратный метр

Обсуждаемое
вчера, 12:48
8

Общественные активисты обвинили мэрию Владивостока в госизмене
вчера, 17:25
6

Во Владивостоке готовится масштабная автомобильная акция
вчера, 12:30
5

"Одержимые демоном" хабаровчане злятся на автобус-церковь
вчера, 14:26
5

Женщина родила в поезде Москва − Владивосток
вчера, 18:50
5

В Дальневосточном центре МЧС под сокращение попали 329 человек
вчера, 12:10
4

В Хабаровске дело вокруг строительства аквапарка стало уголовным
вчера, 16:48
3

Депутаты думы Владивостока навестили театр "Белая лошадь"
вчера, 12:24
2

Новый приморский самолёт выполнил первый рейс
вчера, 18:21
2

Во Владивостоке исчезают контейнеры для пластиковых отходов
вчера, 21:27
2

Сергей Диденко привёз на Дальний Восток новые идеи для МЧС
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1029



Система Orphus

Сегодня "Адмирал" сразится с омским "Авангардом"

Сегодня "Адмирал" сразится с омским "Авангардом"
Приморцы могут не попасть в плей-офф
6 минут назад
Спорт | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: hcadmiral.ru, wildice.ru

Сегодня приморский хоккейный клуб «Адмирал» проведёт третью игру на выезде. «Морякам» предстоит сражение с омским «Авангардом», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В субботу, 4 февраля, подопечные Александра Андриевского продолжат борьбу за заветные очки для выхода в плей-офф. До конца регулярного чемпионата «морякам» осталось провести всего четыре игры, включая сегодняшнюю. При этом положение приморцев очень шаткое – на пятки наступает «Сибирь», которой накануне «Адмирал» крупно проиграл. К слову, «Авангард» уже железно обеспечил себе выход в плей-офф, собрав 102 очка.

Всего в истории Континентальной хоккейной лиги сегодняшние соперники встречались 9 раз, и в семи из них выигрывал «Авангард». Омичи оказались сильнее приморцев 5 раз в основное время и по одному – в овертайме и буллитной серии. «Моряки» праздновали победу дважды, оба раза смогли разбить противника в основное время. В нынешнем сезоне команды встречались во Владивостоке 19 ноября 2016 года – соперник выиграл со счётом 2:1 и увёз в Омск 3 очка.

После 56 проведённых игр «Адмирал» расположился на границе плей-офф. Сейчас «моряки» с 79 очками занимают 8-ю строчку турнирной таблицы Востока. Однако следом, на 9-й позиции, с таким же количеством очков находится ХК «Сибирь».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в стартовой игре на выезде приморский хоккейный клуб «Адмирал» уступил абсолютному аутсайдеру КХЛ новокузнецкому «Металлургу». Противник за 6 секунд до финального свистка сравнял счёт и забрал победу в серии штрафных бросков. В игре с «Сибирью» подопечные Александра Андриевского «отдали» 3 очка, уступив со счётом 1:5.

После матча в Омске «Адмирал» отправится в Ярославль, где 13 февраля сыграет с «Локомотивом». 16 февраля пройдёт игра против московского «Динамо», а завершится регулярный чемпионат для приморцев 18 февраля встречей с «Витязем» в Подольске.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru