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В пригороде Владивостока сгорел частный детский сад

В пригороде Владивостока сгорел частный детский сад
Двухэтажный коттедж полыхнул несколько часов назад
сегодня, 18:02
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_vl

Частный детский сад сгорел в пригороде Владивостока. Пожарные уже ликвидировали огонь в здании, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 4 января, в пригороде приморской столицы загорелся частный двухэтажный коттедж на улице Третья Шоссейная. Информация об этом поступила на пульт пожарной охраны в 15:21. На место пожара, уточнили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю, сразу же направились расчёты огнеборцев.

Специалисты прибыли на место происшествия через 2 минуты. К этому времени горели стены и крыша дома, внутри никто не находился. Ещё 28 минут пожарным потребовалось на локализацию возгорания. В 16:04 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. К устранению происшествия были привлечены 28 человек личного состава и 9 единиц техники. Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить переход огня на соседние здания. Погибших и пострадавших, уверяют в ведомстве, нет.

Между тем, по данным в группе dps_vl в соцсети Instagram, загоревшееся здание является частным детским садиком.

«Это частный детский сад, деток вроде успели вытащить всех», «Детки все живы и здоровы», «Ох, как жалко. У меня ребенок ходил туда . Уютный, чистый садик с душевной атмосферой», «По ходу конкуренты балуются», — пишут пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о другом инциденте в Хасанском районе. Там прямо на автомобильной магистрали сегодня загорелся рейсовый пассажирский автобус

 
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