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В Приморье пропал пожилой рыбак

В Приморье пропал пожилой рыбак
Он ушёл из дома ещё в конце прошлого года
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_control

Во Владивостоке пропал человек. Пожилой мужчина ушёл на рыбалку ещё в конце прошлого года, однако о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Семидесятилетний Николай Степанович Приходько отправился на рыбалку ещё 29 декабря 2016 года. Мужчина вышел из дома по адресу Иртышская 32/4 и отправился, по предположениям родственников, в район станции Чайка, на Океанскую или остров Русский.

В этот день пенсионер был одет в рыбацкий костюм камуфляжной расцветки зелено-коричневого цвета, такие сапоги и меховую шапку.

С тех самых пор пропавшего мужчину ищут его родные и близкие. В социальных сетях появилась информация о помощи – все, кто что-либо знает о местонахождении Николая Степановича, могут сообщить об этом его дочери по номеру телефона 8-908-448-67-93.

В разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» дочь потерявшегося рыбака сообщила, что до сих пор не знает, где находится её отец.

«Ситуация не поменялась, новостей нет. Мы написали заявление в полицию 31 декабря. Они передали запрос в МЧС, но пока поиски никаких результатов не принесли. Ничего не происходит, мы просим и вымаливаем, чтобы нам помогли», - отметила она.

 
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