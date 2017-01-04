Сотрудники МЧС устроили рейд по ледовым полям в Приморье

Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды во Владивостоке. Инспекторы контролируют, чтобы рыбаки-любители не выходили и не выезжали на ледовые поля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, рейд государственной инспекции по маломерным судам прошёл во Владивостоке на акватории Амурского залива и в бухте Новик на острове Русский. Инспекторы ГИМС не только информируют людей о возможной опасности, но и проводят мониторинг обстановки на льду, то есть следят за состоянием ледового поля и количеством рыбаков. Это в свою очередь позволяет максимально оперативно реагировать в случае возникновения ЧС. При этом спасатели находятся на службе круглосуточно и всегда готовы прийти на помощь.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий отмечает, что профилактические рейды снижают количество происшествий.

Однако, несмотря на рекомендации сотрудников МЧС, люди очень часто пренебрегают собственной безопасностью. Любители зимней рыбалки не только выходят, но и выезжают на лёд, что категорически запрещено.

Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно сообщало о том, что в этом году приморцы едва ли не ежедневно топят машины многомиллионной стоимости. В конце 2016 года начался настоящий бум провалов автомобилей под лёд.



