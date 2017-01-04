Путешествие Серёги Питерского закончилось — он решил лететь домой в Санкт-Петербург. В Приморье за ним приехала мама, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне в группе о путешественнике Питерском появилась информация о том, что он вернулся в Приморье и находится в Дальнегорске. В город на севере края из Питера приехала мать бродяги. Дальнейшая судьба прославившегося путешественника решалась в течение целого дня. Сегодня утром, 4 января, стало известно, что его похождения завершились.

«Серёга решил ехать домой вместе с мамой, увидеть родных. Они очень по нему скучают. Проведать дедушку», — пишется в одном из последних сообщений в социальных сетях.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о похождениях Питерского. Щеулин вышел из Петербурга около 2-х лет назад, чтобы дойти до Владивостока. После этого он отправился исследовать край. Всю осень путешественник провёл на севере Приморья — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Пик непогоды парень переждал в Ольгинском районе, после чего отправился в посёлок Кавалерово, по которому серьёзно прошлась стихия. Интересно, что некоторые приморцы невзлюбили путешественника и даже желали, чтобы Серёгу съел тигр. Впрочем, сам парень упорно считал, что проживёт только до начала 2017 года и умрёт 2 января. В середине ноября Сергей прошёл посёлок Светлая, а затем останавливался в селе Перетычиха Тернейского района. В Хабаровский край Питерский отправился, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин. Некоторое время он провёл на вахте лесорубов на границе Хабаровского и Приморских краёв, на Самаргинском лесозаготовительном участке-1, где охранял огонь в печке.

В 20-х числах декабря в Сети появилась информация о том, что Питерского нашли мёртвым, однако эта информация быстро нашла опровержение. Новый год он отметил в селе Агзу Тернейского района в Приморье, там же посетил баню, а также изменил причёску.















