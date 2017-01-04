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За бродягой в Приморье приехала мама
|Фото: группа "О Серёге Питерском" в соцсети "Одноклассники"
Путешествие Серёги Питерского закончилось — он решил лететь домой в Санкт-Петербург. В Приморье за ним приехала мама, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Накануне в группе о путешественнике Питерском появилась информация о том, что он вернулся в Приморье и находится в Дальнегорске. В город на севере края из Питера приехала мать бродяги. Дальнейшая судьба прославившегося путешественника решалась в течение целого дня. Сегодня утром, 4 января, стало известно, что его похождения завершились.
«Серёга решил ехать домой вместе с мамой, увидеть родных. Они очень по нему скучают. Проведать дедушку», — пишется в одном из последних сообщений в социальных сетях.
Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о похождениях Питерского. Щеулин вышел из Петербурга около 2-х лет назад, чтобы дойти до Владивостока. После этого он отправился исследовать край. Всю осень путешественник провёл на севере Приморья — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Пик непогоды парень переждал в Ольгинском районе, после чего отправился в посёлок Кавалерово, по которому серьёзно прошлась стихия. Интересно, что некоторые приморцы невзлюбили путешественника и даже желали, чтобы Серёгу съел тигр. Впрочем, сам парень упорно считал, что проживёт только до начала 2017 года и умрёт 2 января. В середине ноября Сергей прошёл посёлок Светлая, а затем останавливался в селе Перетычиха Тернейского района. В Хабаровский край Питерский отправился, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин. Некоторое время он провёл на вахте лесорубов на границе Хабаровского и Приморских краёв, на Самаргинском лесозаготовительном участке-1, где охранял огонь в печке.
В 20-х числах декабря в Сети появилась информация о том, что Питерского нашли мёртвым, однако эта информация быстро нашла опровержение. Новый год он отметил в селе Агзу Тернейского района в Приморье, там же посетил баню, а также изменил причёску.
Похож на мать сильно. Поразительно- идеальные зубы и . . . кожа рук. По моему Серега очень ждал внимания матери, возможно накануне и постригся ради этого события.
Это не Щеулин.
Видать, из-за неё он и свалил из дома, раз материн приезд как смерть предсказывал
Наконец то этого бомжа заберут!!!
Надолго?Опять свинтит куда- нибудь, на его милой мордашке очень много написано( но он конечно в этом не виноват, больной мозг трудно вылечить)
А в г. Находка местный депутат Гашев А. А. лупит (избивает) женщин работников конкурента и саму директора ООО "Автоэкспрес". Подробности можно узнать в горотделе полиции Находки или у самой директора Автоэкспреса, или у Гашева А. А. и его сына
По лицу сразу видно, что парень психически нездоров. Два года никто не задался этим вопросом, а диагноз налицо, т. е на лице!
МАМА ХОТЬ ЧЕРЕЗ ГОД ПОНЯЛА ЧТО СЫН ПРОПАЛ
Что у него в душе?. . . Ум нездоров, а душу тянет к простору и свободе. . . Не выдержит! немного отъестся, отмоется и снова рванет на свободу. Он безобидный, психиатры мучать "лечением" его, скорее всего, не будут, если мамка сама не захочет привязать его к дому вообще безмозглым овощем .
ПОЧЕМУ ТО ВСПОМНИЛАСЬ ПЕСЕНКА ПРО МАМОНТЕНКА ГДЕ ОН МАМУ НАШЕЛ. Я РАД ЧТО МАМА ЕГО НАШЛА.
Видимо, непросто ей было нужную сумму найти, чтобы приехать и его обратно забрать. Не из богатых. Ну, дай бог ему адаптироваться в этой жизни и себя суметь хотя бы прокормить на будущее. . .
Это мессия. Он как бэ учит нас, что без денег, связей и мозгов можно прожить, если улыбаться. Россияне, улыбайтесь!
Человеку дан Разум, дана Воля, дано право самому решать свою судьбу. Дано право ответственности. Как он всем этим этим распорядится- это уже другой вопрос. А у этого поражено все и он катится рефлекторно, ни за что не отвечая. Не романтизируйте болезненное состояние!