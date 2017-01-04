В Приморье при исполнении служебных обязанностей погиб пожарный

В Приморье при ликвидации возгорания погиб пожарный. Трагедия произошла в селе Чугуевка поздним вечером 3 января. Теперь выяснением причин происшествия, приведшим к трагичным последствиям, займётся специальная комиссия, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

По информации краевой администрации, инцидент произошёл в Чугуевском районе Приморья. По сообщению государственного казённого учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, поздним вечером 3 января загорелся деревянный одноэтажный доме на улице Пионерской, 18 в селе Чугуевка. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Во время ликвидации пожара погиб командир отделения 44-й пожарной части 30-го отряда противопожарной службы Александр Кочетов. В ведомстве уточнили, что это произошло в 21:32, а в 21:55 специалисты локализовали пожар.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место выдвинулось руководство учреждения. Причину пожара выяснит специальная комиссия.