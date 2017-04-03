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Рассвирепевшая овчарка в Приморье едва не загрызла собственную хозяйку

Рассвирепевшая овчарка в Приморье едва не загрызла собственную хозяйку
Женщине пришлось вызвать полицию
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: collections.yandex.ru / slonoksana

В Приморском крае агрессивная овчарка едва не загрызла собственную хозяйку - животное перестало реагировать на команды. Женщине пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, инцидент произошёл в Уссурийске на улице Промышленная. В дежурную часть обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что во дворе её частного дома с цепи сорвалась кавказская овчарка. Хозяйка собаки отметила, что собака ведёт себя слишком агрессивно. Заявительница переживала, что животное может напасть на неё и попросила у полицейских помощи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели, что рассвирепевшая овчарка металась по территории двора и не реагировала на команды хозяйки. Участковому уполномоченному полиции  по согласованию с женщиной пришлось применить табельное оружие и нейтрализовать агрессивного пса.

Сейчас по факту случившегося идёт проверка.

 
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