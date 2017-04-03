Рассвирепевшая овчарка в Приморье едва не загрызла собственную хозяйку

В Приморском крае агрессивная овчарка едва не загрызла собственную хозяйку - животное перестало реагировать на команды. Женщине пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, инцидент произошёл в Уссурийске на улице Промышленная. В дежурную часть обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что во дворе её частного дома с цепи сорвалась кавказская овчарка. Хозяйка собаки отметила, что собака ведёт себя слишком агрессивно. Заявительница переживала, что животное может напасть на неё и попросила у полицейских помощи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели, что рассвирепевшая овчарка металась по территории двора и не реагировала на команды хозяйки. Участковому уполномоченному полиции по согласованию с женщиной пришлось применить табельное оружие и нейтрализовать агрессивного пса.

Сейчас по факту случившегося идёт проверка.