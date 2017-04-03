Японцы возьмутся за парк Минного городка во Владивостоке

Благоустройством парка Минный городок, строительством многоярусных парковок, запуском очистных сооружений и несколькими другими проектами приморской столицы заинтересовались японцы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации Владивостока, проекты развития города и улучшения городской среды были представлены во время VIII заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды в Токио. Участники съезда решали, как приморская столица может стать наиболее современным и комфортным городом.

Стороны заострили внимание на семи проектах. Речь идёт о рыбном рынке около Золотого моста, четырёх многоярусных парковках в центре города, завершении запуска очистных сооружений, автоматизированной системе управления транспортными потоками (система «умных» светофоров), благоустройстве парка Минного городка и парка в районе Второй Речки, продолжении обустройства Берега здоровья, а также строительстве малоэтажных экологичных домов.

В мэрии уточнили, что все вышеперечисленные идеи были разработаны за последние несколько лет по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Более того, по некоторым из них сотрудники администрации уже провели подготовительную работу, то есть провели экспертизы и сформировали земельные участки. Дальнейшая реализация пока невозможна из-за отсутствия крупных инвестиций.

В прошлом году РИА «Восток-Медиа» писало о том, какие времена сейчас переживает когда-то популярный парк Минного городка.