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Японцы возьмутся за парк Минного городка во Владивостоке

Японцы возьмутся за парк Минного городка во Владивостоке
Инициатива принадлежит Игорю Пушкарёву
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Благоустройством парка Минный городок, строительством многоярусных парковок, запуском очистных сооружений и несколькими другими проектами приморской столицы заинтересовались японцы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации Владивостока, проекты развития города и улучшения городской среды были представлены во время VIII заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды в Токио. Участники съезда решали, как приморская столица может стать наиболее современным и комфортным городом.

Стороны заострили внимание на семи проектах. Речь идёт о рыбном рынке около Золотого моста, четырёх многоярусных парковках в центре города, завершении запуска очистных сооружений, автоматизированной системе управления транспортными потоками (система «умных» светофоров), благоустройстве парка Минного городка и парка в районе Второй Речки, продолжении обустройства Берега здоровья, а также строительстве малоэтажных экологичных домов.

В мэрии уточнили, что все вышеперечисленные идеи были разработаны за последние несколько лет по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Более того, по некоторым из них сотрудники администрации уже провели подготовительную работу, то есть провели экспертизы и сформировали земельные участки. Дальнейшая реализация пока невозможна из-за отсутствия крупных инвестиций.

В прошлом году РИА «Восток-Медиа» писало о том, какие времена сейчас переживает когда-то популярный парк Минного городка.

 
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Комментарии
  • Alex 2010  (полчаса назад)

    А ТУАЛЕТЫ ПОЯВЯТСЯ?

  • Мимоходом  (21 минуту назад)

    Исключительно платные! В свое время, в Китае так же все туалеты были платными, когда обсосали все заборы и углы и ходить по улицам стало без "противогаза" не в моготу, сделали все общественные туалеты бесплатными! Сейчас там в каждом уборщик, сияют, не переводится бумага и мыло. Но России это не грозит. . .

  • Мимоходом  (26 минут назад)

    "и парка в районе Второй Речки" Может наконец местная говнотечка превратиться в что то более интересное? Не думаю что соседство с "будущим парком" последнему сделает рекламу!

  • собак шувалова  (22 минуты назад)

    Рыбный рынок, парковки, парки все это хорошо, но, автоматизированная система управления транспортными потоками (система «умных» светофоров) ни как не спасет город от пробок, пока не появится настоящий дублер Столетия.

  • Мимоходом  (20 минут назад)

    Так они по пути наименьшего сопротивления идут, вместо дорог - умный светофор!

  • babai  (17 минут назад)

    Прежде чем мечтать о парках, рыбных рынках, парковках и много чего другого, нужно сначала Российским чиновникам прекратить воровать, а вот потом уже мечтать и строить планы!



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