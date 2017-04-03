Инвалид-колясочник из Владивостока сам расчищает дорогу около дома

Инвалид-колясочник из Владивостока собственными силами расчищает дорогу около дома от гравия. Мужчина жалуется на «недоступную среду» в городе для людей с ограниченными возможностями, при этом в управляющей компании его обращение всё ещё рассматривают, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Житель Владивостока Александр Павлов опубликовал в социальной сети Facebook несколько фотографий, демонстрирующих, как он убирает дорогу от гравия. Мужчина, будучи инвалидом 1-й группы, с лопатой в руках сгребает крупный щебень с дороги на обочину. В подписи к публикации горожанин добавил: «Не сделаешь сам - не сделает никто».

Как приморец рассказал корреспонденту агентства, он неоднократно обращался в управляющую компанию, в ведомстве которой находится дом № 70 на улице Некрасовской. Александр Павлов просил, чтобы рабочие убрали дорогу от щебня и заделали ямы, раскопанные из-за ремонта теплотрассы. Однако каждый раз мужчина слышал в ответ только то, что его заявление находится «на рассмотрении».

«Дело ведь не только в том, что около моего дома плохой проезд и засыпано щебнем. Мне не трудно, я взял и сам убрал. Ничего страшного. Проблема заключается в отсутствии в нашем городе, да и вообще в стране, хоть каких-то условий для свободного передвижения инвалидов. Мне ещё повезло – у меня жена на личном автомобиле, иногда могу позволить поехать куда-то на такси, но далеко не все инвалиды так живут, поверьте мне», - признался собеседник агентства.

На эту проблему ещё несколько месяцев назад обратил внимание руководитель приморской общественной организации инвалидов и с недавних пор депутат думы города Владивостока Артём Моисеенко. Он лично встречался с Александром Павловым и предлагал свою помощь.

«Я предлагал Александру написать в юридической форме заявку, чтобы управляющая компания установила в подъезде откидные пандусы. Так ему было бы легче спускаться и подниматься хотя бы в пределах подъезда. Что касается дороги около дома, то участок, который он очищает – не единственный. Рядом с этим домом есть дорога, по которой он свободно может ехать», - объяснил Артём Моисеенко.

Сам Александр Павлов отказался от затеи с пандусами. Корреспонденту агентства мужчина объяснил, что такое устройство нужно только ему, а остальным жильцам будет только мешать.























