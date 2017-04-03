В Приморье от укусов клещей пострадали уже 7 человек

В Приморье зарегистрировано уже 7 случаев укуса клещей. В трёх из них пострадали дети, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевую администрацию.

Об активности клещей стало известно во время еженедельного совещания вице-губернатора Павла Серебрякова. Как отметил главный санитарный врач края Дмитрий Маслов, за последнюю неделю на территории региона зарегистрировано семь случаев обращений с присасыванием клещей. В трёх из них насекомые укусили детей.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора уточнил, что активность клещей отмечена в 5 населённых пунктах. Речь идёт о Владивостоке, Уссурийске, Партизанске, а также Пограничном и Кавалеровском районах.

«Сданы на экспресс-исследование два клеща, снятых с жителей Владивостока, присасывание клещей произошло в Уссурийске и Большом Камне. Возбудители клещевых инфекций в исследованных клещах не обнаружены. С профилактической целью житель Кавалеровского района получил противоклещевой иммуноглобулин», – сообщил Дмитрий Маслов.

Примечательно, что в это же время год назад случаев присасывания клещей ещё не было. Эксперты объясняют раннюю активность паразитов с тёплой погодой, установившейся в крае.

Руководитель краевого центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьёва отметила, что вакцинация против клещевого энцефалита в регионе идёт уже больше месяца. Сейчас приморцы могут сделать платную прививку отечественного производства за 900 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье пробудились клещи. Эксперты рассказали, когда лучше прививаться и как быть тем, кто не подумал о вакцинации заранее. Кроме того, известно, что мэрия Владивостока готовится закрыть три городских кладбища, чтобы обработать их территорию от опасных насекомых.