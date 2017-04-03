Лучшие учителя Владивостока объединились в клуб

Призёры городского этапа конкурса «Учитель года - 2017» на минувшей неделе собрались во владивостокском лицее № 41, чтобы обсудить возможности продолжения работы над созданием и реализацией образовательных проектов в сфере здоровьесбережения и экологического воспитания. В этой встрече приняла участие начальник городского управления образования Марина Фролова, а также победители конкурса – учителя Александр Жигжитов, Инна Трегубова, Валерий Думлер, Ольга Волошина, Татьяна Камянская, Наталья Дацко.

Учителя, имеющие за плечами солидный опыт, авторские методические разработки, победы в профессиональных конкурсах и подготовившие немало участников олимпиад, единодушно решили: Владивостоку нужен клуб учителей-новаторов. Пришедшие на встречу педагоги обменялись мнениями по поводу главных образовательных ресурсов, взаимодействия школы с родителями, перспектив создания авторских школ во Владивостоке, традиций отечественной педагогики и современных трендов в образовании. Учителя затронули такие важные темы, как форсайт-проекты, федеральные образовательные стандарты, использование социокультурной среды города в учебной и внеурочной работе.

Участники нового педагогического клуба пришли к выводу, что в основе учительского труда всегда должно быть заложено признание ценности развития ребёнка, предполагающей интерес к узнаванию мира.

Педагоги готовы продолжать обсуждение ряда новаторских идей с тем, чтобы потом внедрить их в практику городской образовательной системы. Это конкурс видеопрезентаций школ города, создание видеоархива мастер-классов учителей города, проведение дискуссионных площадок учителей и директоров школ по вопросам стратегии развития образовательных учреждений, уроки истории и географии в музее Арсеньева и многое другое.