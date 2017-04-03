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Нормальные дороги на Русском острове не могут построить из-за военных

Нормальные дороги на Русском острове не могут построить из-за военных
Министерство обороны уже несколько лет не идёт на контакт с властями
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: Алиса Васильева, vlc.ru, youtube.com, РИА "Восток-Медиа"

Жители нескольких посёлков на острове Русском ещё долго будут ждать нормальную дорогу. Ничего взамен разбитой грунтовки в ближайшее время не появится. Виновниками этой ситуации оказались военные, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Остров Русский стал одним из символов саммита АТЭС 2012 года и пришедших вместе с ним преобразований. О мостах, кампусе ДВФУ, океанариуме теперь знают даже иностранцы. Однако для большинства жителей острова все эти преобразования не значат ровным счётом ничего. Более того, в каком-то смысле их жизнь после саммита только усложнилась. Об этом рассказала жительница острова Алиса Васильева, которая обратилась в редакцию РИА «Восток-Медиа». По её словам, уже несколько лет связь острова с Владивостоком частично разрушена. Местным жителям стало сложно добираться до Большой земли из-за «убитой» транспортной инфраструктуры.

«Основные проекты касались только университета и всего, что с ним связано. Про жителей другой части острова – а это около 8000 человек – как будто забыли. После саммита наши дорожные проблемы только усугубились. У нас отменили морское сообщение с Владивостоком, упразднили местные островные организации по перевозке пассажиров и ремонту дорог. Жители посёлков Экипажный, КЭТ, Шигино, Подножье, Рында, Воевода до сих пор вынуждены ездить по абсолютному бездорожью», - рассказала Алиса Васильева.

Проблем с дорогами у местных действительно хватает. После заасфальтированного университетского проспекта начинается грунтовая дорога. Каждую весну она превращается в настоящее «месиво». Транспортное сообщение на острове работает с перебоями – автобусов мало, иногда они ломаются и даже горят.

В администрации Владивостока о проблеме знают, однако сделать с ней ничего не могут. По словам представителей «серого дома», у властей попросту связаны руки. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала сотрудница пресс-службы администрации. «Ещё в 2013 году был разработан проект нормальной асфальтовой дороги на Русском острове. После этого мы начали решать земельный вопрос. Дело в том, что практически вся земля на острове принадлежит Министерству обороны. Дорогу они отдали муниципалитету, то есть само дорожное полотно. Для создания проезжей части с нормальными ливнёвками и пешеходными зонами этой территории недостаточно. Строители, если начнут что-то делать, неизбежно залезут на земли военных, а это уже нарушение закона», - рассказала собеседница агентства.

Проект дороги неспроста создали до разбирательства с землёй – он дал понять, какие именно дорожные участки требуются мэрии. Однако переговоры с военными попросту зависли. Уже несколько лет администрация Владивостока безуспешно добивается ответа от Министерства обороны. Представители ведомства молчат, а чиновники не понимают почему. Не так давно работники мэрии обратились в ряд ведомств, чтобы те повлияли на Минобр. На сегодняшний день это, пожалуй, единственное возможное решение данного спора.

Несмотря на тупиковую ситуацию, владивостокское дорожное управление не сидит без дела. Сейчас грунтовку на Русском активно приводят в порядок. «Там работают машины подрядной организации «Владтехника». Всю незаасфальтированную проезжую часть уже привели в порядок. Сейчас дорожные рабочие нарезают кюветы для водоотведения», - пояснила Валентина Козлова.

В настоящее время РИА «Восток-Медиа» ждёт комментария от Министерства обороны по данной ситуации.

 
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